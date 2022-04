Quatro reforços estão regularizados e já podem defender o Vitória

O lateral direito Daniel Bolt, o volante Léo Gomes, o meia Miller e o atacante Thiaguinho chegaram à Toca está semana e já estão aptos a defender o Vitória.

Os nomes deles apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que os permite entrar em campo no próximo compromisso do rubro-negro. No sábado (16), às 20h30, o Leão recebe o Floresta, no Barradão, em jogo válido pela segunda rodada da Série C do Brasileiro.

Daniel Bolt e Léo Gomes já estão treinando com o elenco e na terça-feira (12) participaram de uma atividade tática. Miller e Thiaguinho realizaram avaliações médicas e, nesta quarta (13), também se juntarão em campo ao grupo.

Outros dois reforços, o zagueiro colombiano Héctor Urrego e o meia Dionísio, ainda aguardam regularização para ficarem à disposição do técnico Geninho.

O Vitória perdeu para o Remo, por 2x1, na estreia da Série C, no estádio Baenão, em Belém, no último sábado (9).