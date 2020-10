Quatro suspeitos de participar de morte de PM na Bahia são presos

Quatro homens suspeitos de participar da morte do subtenente Isaque Cerqueira, 52 anos, da Polícia Militar, foram presos na noite da segunda-feira (26) em Feira de Santana, em operação da PM com a Polícia Civil. Segundo a polícia, na mesma ação foram apreendidas ainda armas, drogas, munições e celulares.

Dois dos suspeitos, que não tiveram nomes divulgados, foram reconhecidos pelas fotos por testemunhas do crime. O trabalho de investigação levou a todos.

O crime aconteceu no domingo. Segundo testemunhas, o policial teria reagido a um assalto quando estava no bar João de Barro, próximo ao Águas Claras. Ainda de acordo com relato de quem presenciou a cena, no momento em que perceberam que se tratava de um policial, meliantes começaram a disparar tiros contra Cerqueira. Ele não resistiu e veio a óbito.

Isaque Cerqueira era regente da banda de música da PM, no 1º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da Polícia Militar (1º Beic), a banda Maestro Wanderley, sessão Feira de Santana.

Quinto preso

Um quinto homem foi preso, mas não por envolvimento com esse caso. Ele procurou a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana para reportar boatos que eram espalhados nas redes sociais de que ele teria participado da morte do PM. Mas ao chegar lá teve o nome conferido no sistema e a polícia descobriu que ele tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Tóxicos da cidade em aberto. O suspeito, que não teve nome divulgado, acabou ficando preso.