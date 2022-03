Quatro suspeitos por explosão a banco morrem em confronto com PM em Ilhéus

Quatro homens morreram em confronto com policiais militares no início da manhã desta terça-feira (29), na Rua do Ouro, localidade conhecida como Salobrinho, em Ilhéus, no sul da Bahia. Eles eram investigados pela explosão de uma agência bancária em fevereiro, além de crimes como homicídios e ameaças.

Duas mulheres estavam junto com as vítimas e foram presas, das quais uma foi baleada e está custodiada no Hospital Regional da Costa do Cacau.

De acordo com a PM, ao chegarem na rua, onde foram acionados após denúncias de que os homens estariam armados, o grupo efetuou disparos contra os agentes da 70ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Sul e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira. Houve revide e alguns homens fugiram.

Com os suspeitos, foram apreendidas duas pistolas e duas espingardas calibre 12, além de drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado até a 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), onde a ocorrência foi registrada.