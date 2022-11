'Que eles paguem pelo que fizeram', diz mãe de adolescente agredido por rodoviários

Os dois rodoviários que viralizaram em imagens onde agridem com pontapés um adolescente de 14 anos na quarta-feira (2), no bairro de Cajazeiras V, em Salvador, devem ser ouvidos no dia 11 de novembro. Motorista e cobrador são investigados por confusão que começou com o não pagamento da passagem por parte do jovem, que entrou no ônibus em que os rodoviários estavam pela porta do fundo.

Uma senhora até chegou a pagar a tarifa pelo adolescente, mas não evitou a confusão. Após ver imagens, a mãe do jovem, Sheila Santos Oliveira, 33 anos, abriu ocorrência na 13° Delegacia Territorial de Fazenda Grande e prestou depoimento, junto com o rapaz, na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

"Fomos bem recebidos e adiantamos o máximo possível do que era preciso aqui no Dercca. Agora, ele vai fazer o exame de corpo e delito. Se não me engano, a delegada disse que dia 11 de novembro os dois vêm aqui na delegacia para prestar depoimento e tentar explicar o que fizeram", falou Sheila.

Veja o vídeo da agressão:

Ainda de acordo com a mãe, ela vai procurar todos os meios possíveis para mover uma ação judicial contra os rodoviários. Com sentimento de revolta pelas imagens que viu por celular, Sheila afirma que não vai descansar enquanto não houver resposta das autoridades.

"Eu vou correr atrás de um advogado porque, se tem uma coisa que eu quero, é justiça. Que eles sejam investigados e paguem pelo que fizeram com meu filho. Para servir de lição porque ele pegou a carona por necessidade, não por ser vagabundo ou qualquer coisa assim", completa.

A reportagem procurou a polícia para confirmar a data do depoimento dos acusados e questionar sobre os próximos passos da investigação. No entanto, a Polícia Civil não respondeu sobre isso, informando apenas as medidas tomadas ao longo da manhã desta quinta-feira (3).

Procurado, Jorge Castro, relações do trabalho da Integra, que é responsável pelo transporte e os rodoviários, informou que o motorista e o cobrador estão fora da escala de trabalho para apuração dos fato. Disse ainda que a Integra aguarda o inquérito policial para emitir qualquer posicionamento.