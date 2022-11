Que frio! Madrugada registrou 21ºC em Salvador

Teve gente que precisou levantar para pegar um lençol a mais na madrugada deste sábado (5). Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a temperatura alcançou 21ºC entre a meia-noite e às 4h, mas a sensação térmica pode ser ainda menor por causa do vento. A frente fria que chegou à cidade, na quinta-feira (3), deixou a capital e a Região Metropolitana com cara de inverno em plena primavera.

A chuva perdeu força, mas ainda preocupa. Na madrugada, as regiões mais castigadas foram São Tomé de Paripe, Rio Sena, Águas Claras, Cajazeiras VII e Itacaranha. A previsão para este sábado é de céu nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, acompanhadas por rajadas de vento, a qualquer hora do dia.

Segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), no domingo (6), a previsão é de chuvas mais fracas e isoladas. Nos dois dias as temperaturas deverão variar entre 22°C (mínima) e 27°C (máximo). O solo está encharcado e a Codesal informou que há risco para deslizamento de terra.

O órgão integra a categoria de serviços essenciais do município e, por isso, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. Quem estiver em situação de risco deve entrar em contato imediatamente.