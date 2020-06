Que pataquada: pato fica bêbado, arruma briga com cachorro e acaba no hospital

Um pato simpático que veste uma inconfundível gravata borboleta é atração em um pub de Chulmleigh, na Inglaterra. Famoso, os frequentadores já vão ao local esperando encontrar o bicho, com quem brincam e tiram foto.

O pato é um bichinho de estimação de um frequentador do bar. Star, como o pet é chamado, costuma ser gente boa e se enturmar com facilidade. Mas, em uma noite dessas, o animal exagerou na bebida e as consequências não foram lá muito boas.

Barrie Hayman, o dono do pato, comenta que ele estava tranquilo no boteco com Star e seu cachorro Meggie. O pato de repente começou a beber chopp e, logo em seguida, começou a pirraçar do cachorro, que não gostou da situação.

O cachorro se revoltou e brigou com o pato, que revidou.

Se enfrentar um predador já seria páreo duro para o pato em condições normais, imagine bêbado? Não deu outra. O bichinho saiu com o bico trincado e precisou ser levado ao hospital veterinário.

Felizmente, após o tratamento o animal já se recupera. Os veterinários comentam que Star ficará perfeitamente recuperado, mas é melhor dar um tempo na bebida.