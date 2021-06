'Que saudades', diz viúva de MC Kevin um mês após morte de funkeiro

Nesta quarta-feira (16) a morte do cantor MC Kevin completa um mês. Para marcar a data, a viúva do funkeiro compartilhou um vídeo acompanhado de uma mensagem nas redes sociais. "Que saudades", escreveu a advogada Deolane Bezerra, de 33 anos.

Kevin morreu aos 23 anos quando caiu da sacada de um hotel onde estava hospedado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o laudo da perícia, a queda foi acidental.

No vídeo que compartilhou com seus quase 6 milhões de seguidores no Instagram, Deolane escreveu: "O primeiro dia que dormi na casa dele". Na sequência ela escreve que Kevin está "apaixonado" e comenta: "Era assim que ele me ganhava" e "veinho chave". Emojis de choro e tristeza seguem as declarações.

Na filmagem publicada em seu "stories", o casal troca mensagens carinhosas e brinca um com o outro enquanto Kevin está deitado:

- "Vou te apresentar para minha mãe", diz Deolane.

- "Sua mãe vai me amar, meu: 'Menina, o que você arrumou?'", brinca Kevin.

- "Mano, o que leva uma pessoa a tatuar a própria cara?", pergunta a advogada.

- "Aposentadoria", responde o funkeiro.

- "Você já imaginou você velho? Mano você vai ser um velho com a cara toda tatuada", fala Deolane.