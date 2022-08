Vem Verão

Uma cor alegre é suficiente para deixar o visu com a cara dos dias mais quentes. Que tal apostar em uma peça com um único tom e fazer bonito nas andanças? Se rolou sentimento, vale conferir a nova coleção de Verão da grife Agilità. A label carioca realizou viagem por destinos ao redor do mundo e criou peças fluidas com uma paleta de tons exclusiva. Em tempo: as irmãs gêmeas baianas Suzana e Suzane Massena deram brilho duplo à coleção que já está disponível no e-commerce da brand (agilitafashion.com.br)

Achadinho

Se tem uma peça que combina com o clima soteropolitano é o top. Mas ela não precisa ser basiquinha, né mores? Se o item tiver aquela amarração original, já entra na categoria dos diferenciados e ganha aquele ponto extra entre o time da moda. Atrás de um para chamar de seu? Então, vale aquela espiadinha no modelito com decote coração garimpado na loja do OQ Vestir (oqvestir.com.br). Custa R$ 123,9.

O jeans mais querido

As fashionistas já determinaram a calça jeans no estilo wide leg como a “peça tem que ter” do momento. A modelagem traz pernas largas e retas, cintura alta e diversas lavagens. O vixe amou esse modelito destroyed da Renner (lojasrenner.com.br) que custa R$ 139,9. Dica de stylist: use a sua com um blazer no melhor hi-lo.

Vai de azul

A bolsa baguete virou febre, entrando no mood dos anos 2000, época que dita a moda da vez. Mas a ideia é descolar um modelito diferente e isso pode ser feito se a peça tiver uma cor nada óbvia. A dica é prestar atenção nessa aposta da Zattini (zattini.com.br), em croco, e cor azul. Preço: R$ 74,99.

Ele em cena

Boys and girls vão morrer de amores por esse tênis, encontrado no e-commerce da Shoelover (shoelover.com.br). Com cano alto, e solado flatform, o calçado casa com qualquer visu casual, como também tem o poder de desconstruir uma produção refinada. Custa R$ 119 (a numeração vai do 33 ao 44).

Novo vintage

Ele é novinho em folha e você encontra na lojinha da Nike (nike.com.br) por R$ 119,99. Mas a intenção é parecer que a peça é antiga, já que o design, propositalmente, faz lembrar aquela peça vintage que você tem guardada há anos.

Nota 10: Já tem uma tribo descolada que vem apostando nos sapatos plataformas enormeees bem coloridos. Destilando confiança e atitude nessa caminhada fashion

Nota 0: Uma mulher apostou em uma bota dourada bem bonita para ir a um restaurante, mas precisa treinar antes de andar com a peça. Cada passo, a sensação era que a moça ia tomar uma queda tamanho desconforto ao andar