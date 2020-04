Quebradera na quarentena: Parangolé fará live direto da casa de Tony Salles

Após Igor Kannário, mais um patrimônio do pagodão baiano irá entreter seus fãs nesta quarentena através de uma live. Engajado na corrente para manter todo mundo em casa, o cantor Tony Salles, da banda Parangolé, fará um show em formato digital no próximo domingo (12), às 16h.

A transmissão poderá ser acompanhada através do canal oficial da banda no YouTube. O show, diretamente de sua casa, contará com um repertório recheado sucessos que a galera ama, como “Open Bar”, “O Pai Chegou”, “Abaixa Que é Tiro”, “Tactibum”, “Ela Não Quer Guerra Com Ninguém”, entre outros!

”Mais uma Live pra animar a quarentena. Arrasta os móveis da sala e vem curtir junto comigo! Domingo é no YouTube da banda Parangolé. Quero ver todo mundo soltando o Parango comigo. Vais ser massa!”, projeta Tony.