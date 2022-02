Quebrando protocolo, Papa visita Embaixada da Rússia no Vaticano

O papa Francisco fez uma visita fora de sua agenda oficial à Embaixada da Rússia no Vaticano, nesta sexta-feira (25). O pontífice passou cerca de 30 minutos no local, segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé. Segundo informações do Vaticano, Francisco quis manifestar a sua preocupação com a guerra na Ucrânia. O religioso foi recebido pelo embaixador Alexander Avdeev.

Antes da invasão russa à Ucrânia, Francisco já havia se pronunciado pedindo paz. Na última quarta-feira (23), o papa pediu orações ao país e para que as nações não fizessem "ações bélicas".

“Tenho uma grande tristeza em meu coração com o agravamento da situação na Ucrânia. Apesar dos esforços diplomáticos das últimas semanas, cenários cada vez mais alarmantes estão se abrindo”, frisou.

O Vaticano se manifestou sobre o assunto, através de um comunicado assinado pelo cardeal Pietro Parolin. No texto, pedia-se que o mundo fosse poupado "da loucura e dos horrores de uma guerra".