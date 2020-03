Queda de energia afeta barragem e 23 bairros de Salvador têm redução de água

Alguns bairros de Salvador terão oferta de água reduzida nesta sexta-feira (20), após as bombas da captação da barragem Joanes 1 serem atingidas e sofrerem uma queda de pressão na rede distribuidora.



De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), nesta sexta-feira (20), por volta do meio-dia, uma queda de tensão no fornecimento de energia elétrica pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) parou as bombas da captação da barragem, o que provocou interferência na distribuição hídrica.

Serão afetadas as regiões da Liberdade, Pero Vaz, Curuzu, Santa Mônica, IAPI, Novo Horizonte, Sussuarana, Mata Escura, Tancredo Neves, Arenoso, Cabula VI, Cabula, Pernambués, São Gonçalo, Resgate, Narandiba, Saboeiro, Doron, Cosme de Farias, Engenho Velho de Brotas, Brotas, Boa Vista de Brotas e Matatu.



Ainda de acordo com a Embasa, "a Coelba já foi acionada e está trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia para esses equipamentos. A concessionária não deu previsão de retorno da energia".



A distribuidora de água recomenda que, enquanto o problema não seja resolvido, a população use com moderação a água reservada no domicílio.

O CORREIO também procurou a Coelba, que ainda não se manifestou.