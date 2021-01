Queda de energia deixa bairro de São Caetano e região sem água

Uma queda de energia elétrica nas instalações do reservatório da Gomeia deixou seis regiões de Salvador sem água nesta terça-feira (26).

De acordo com a Embasa, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da Coelba fez com que o abastecimento de água fosse temporariamente interrompido nas localidades de São Caetano, Boa Vista de São Caetano, Capelinha, Bom Juá, Fazenda Grande do Retiro e Avenida San Martin.

A estimativa é que o fornecimento seja normalizado nessas regiões em até 24h, contadas após o reestabelecimento da energia elétrica.

Ainda segundo a Embasa, a interrupção não afetará os imóveis que contam com reservação adequada para satisfazer as necessidades diárias de consumo de seus moradores.