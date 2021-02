Quem deve ser eliminado do BBB21: Kerline, Rodolffo ou Sarah?

Está formado o primeiro paredão do BBB21. As indicações começaram ainda no sábado, com os três toques do Big Fone. João Luiz atendeu na primeira vez e indicou Arcrebiano, Rodolffo e Sarah. Bil atendeu as outras duas vezes, salvando ele e Rodolffo.

Já no domingo, o líder Nego Di indicou Kerline, enquanto o "G-6" optou por Rodolffo. Juntou-se a eles Arcrebiano, como o mais votado da casa - mas ele se salvou na prova bate-volta.

Com isso o paredão é Kerline, Rodolffo e Sarah. Vote em quem você acha que vai ser eliminado.