Quem é Ana Castela, jovem de 18 anos mais escutada do Brasil no Spotify

Com apenas 18 anos, Ana Castela conseguiu chegar ao TOP 1 do Spotify na lista das 50 músicas mais executadas do Brasil. A canção Pipoco, feita em parceria com MC Melody, tem sido uma das músicas que tem sido clicadas no streaming, para surpresa da jovem.

A sertaneja morava em uma fazenda no Paraguai, mas é do Mato Grosso do Sul e conseguiu fazer sucesso estrondoso nas redes sociais com a ajuda da polêmica adolescente de 15 anos, que vive tendo treta com Anitta.

Em conversa com o Splash, do UOL, a jovem descobriu que estava famosa no Brasil inteiro através da mãe. "Estava de boa na minha casa mexendo no celular quando do nada minha mãe começou a gritar: 'top 1'. Aí olhei e falei 'bora tatuar'", contou.

A música acabou ficando muito mais conhecida após as investidas de MC Melody contra Anitta. As duas, inclusive, trocaram farpas no Twitter. Para Ana Castela, a situação entre a parceria musical e a cantora pop internacional é algo que não é para se envolver.

"Eu sou uma pessoa muito tranquila. Ela sabe o que tá fazendo, ela e o pai dela. E está tudo bem", disse. Já sobre conhecer Anitta, a jovem afirmou que sempre gostou da artista, mas nunca foi de sair para shows: "Meu Deus do céu, sempre escutei Anitta. Meu sonho de criança era ir ao show da Anitta (...) Nunca [foi ao show], minha mãe não deixava eu sair de casa, eu era muito caseira. Agora não tem como mais ficar presa".

Sobre a vida pessoal, Ana Castela, que é conhecida como Boiadeira, afirmou que passou a ser uma pessoa conhecida, totalmente diferente do que era antes.

"Mudou tudo. Eu era uma pessoa que era muito reservada, na minha. Hoje já não sou. Trabalho com internet mostrando o que eu faço durante o dia. Estou morando em uma casa diferente, na cidade grande. Minha roda de amigos mudou", disse.