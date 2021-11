Quem é Asser Malik? Conheça o marido de Malala Yousafzai

A defensora da educação de meninas e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2014, Malala Yousafzai, anunciou, nesta terça-feira (9), que está casada. A paquistanesa de 24 anos, moradora da Grã-Bretanha, contou que Asser Malik e ela assinaram os papeis da união em uma cerimônia íntima em Birmigham, na Inglaterra. Mas quem é o affair da ativista?

Asser Malik é natural de Punjab, um estado localizado na porção nordeste da Índia, próximo ao Paquistão e da região da Caxemira. Ele trabalha no ramo esportivo e atua como gerente geral da empresa Pakistan Cricket Board, de acordo com sua página no LinkedIn.

Mas antes de trabalhar no Cricketboard do Paquistão, Asser teve um papel essencial em uma liga que revitalizou o interesse do Paquistão no esporte. No LinkedIn, explica que seus objetivos incluíam “Reviv[ing] o críquete de base no Paquistão ”, além de oferecer aos jogadores amadores uma“ experiência adequada de críquete com bola dura ”.

Além disso, o pombinho estudou na Lahore University of Management Sciences, de 2008 a 2012. Formado em Economia e Ciências Políticas, também observou que era o presidente da Dramaline, uma organização que fazia produções teatrais.

No Instagram, ele tem foto ao lado de Malala desde 2019, mas não sabe-se ao certo quando eles se conheceram e começaram a ter um relacionamento.