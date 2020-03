Quem são e o que pensam as mulheres mais poderosas e influentes da Bahia

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), a coluna preparou uma lista com algumas das mulheres mais poderosas e influentes da Bahia. Todas com a consciência de que pensar no coletivo e no próximo é a melhor forma de pensar em si.

Isabela Suarez (foto: Moises Dantas)

Isabela Suarez Presidente Fundação Baía Viva

Filha de Carlos Suarez, um dos maiores empresários da Bahia, Isabela Suarez tem conduzido um elogiado trabalho à frente da Fundação Baía Viva, com grandes conquistas para o estado, como a certificação, através do selo Bandeira Azul, da praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilhas dos Frades. Advogada e empresária, Isabela interrompeu sua agenda, durante a semana, para receber esta coluna. Falou, principalmente, sobre a sua missão em contribuir com a Baía de Todos os Santos.

“Me sinto privilegiada, não apenas por fazer o que gosto, mas pela confiança recebida dos experientes empresários que delegaram a mim e a toda equipe da Fundação Baía Viva a árdua missão de contribuir para que a Baía de Todos os Santos recupere a importância turística no cenário nacional. Sem dúvida, esse é um dos grandes desafios da minha vida!”.

Rosane Manica (foto: Estúdio Jotta Fotografia)

Rosane Manica Sócia fundadora da Nutricash

Ao falar, a empresária Rosane Manica mistura sotaques de duas partes diferentes do Brasil – numa mesma frase, ela pode usar expressões típicas de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde nasceu, com outras de Salvador, onde vive há cerca de 30 anos. Rosane é a fundadora da Nutricash, administradora de cartões de benefícios para trabalhadores, com vales para refeição e combustível.

“Me tornar empresária foi uma escolha. Eu era executiva e a empresa do Citibank que eu era diretora foi vendida para o concorrente, me causando uma enorme dor. Passei oito dias chorando sem parar, adoeci e, logo após, decidi nunca mais enfrentar uma situação dessas. Assim, montei a Nutricash, que é a primeira empresa baiana do setor e que este ano completa 26 anos”. Sobre sua rotina, ela destaca: “Trabalho cerca de 10 horas por dia e, muitas vezes, não consigo almoçar”.

Tereza Valente (divulgação)

Tereza Valente Diretora Presidente do Grupo Promédica

A empresária Tereza Valente, diretora-presidente do Grupo Promédica, comanda um conglomerado de empresas que atua no segmento de saúde há mais de 15 anos. Durante a semana, de São Paulo, onde esteve para compromissos profissionais, nos deu um depoimento sobre trajetória profissional, conquistas e liderança nos negócios.

“Não me considero uma pessoa poderosa. Acho sim, que sou uma pessoa que tem muitas responsabilidades, por estar envolvida em negócios de grande alcance social e que, consequentemente, também carregam grandes responsabilidades. O momento mais importante da minha trajetória profissional foi também o mais desafiador da minha vida, quando fiquei viúva do meu primeiro marido e tive que assumir a liderança nos negócios da família e acompanhar a criação de uma filha adolescente e de dois filhos ainda crianças. Com muita força de vontade, além de muita dedicação e trabalho, deu certo”.

Rosário Magalhães (divulgação)

Rosário Magalhães Diretora Presidente do Parque Social

Considerada uma das mulheres mais influentes da Bahia, Rosário Magalhães é diretora-presidente do Parque Social, uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento local, com foco no empreendedorismo social e na participação cidadã. Rosário concilia a agenda de trabalho com os compromissos do marido, o empresário Antonio Carlos Júnior, presidente da Rede Bahia, e dos filhos, ACM Neto, prefeito de Salvador, e Renata de Magalhães Correia, diretora e acionista do Jornal CORREIO.

“Por essência, tudo que me envolvo faço de forma bastante comprometida e responsável. A família, os amigos e meu trabalho sempre foram prioridades em minha vida. Para mim, é muito significativo ser produtiva em todos os sentidos. Encarei em 2013 o desafio de estar à frente de uma organização social e desta forma, desde os primeiros dias, entendi a importância de buscar ressignificar o propósito de atuar no social de forma inovadora e transformadora. Os desafios são enormes, mas quando acreditamos no que fazemos e atuamos com ética e responsabilidade, as oportunidades surgem. Hoje, posso dizer que o Parque Social é referência no fortalecimento do ecossistema de Empreendedorismo Social local, contribuindo para redução das desigualdades sociais, acreditando e valorizando o potencial das pessoas e das comunidades”.

Ana Coelho (foto: Bruno Brito/divulgação)

Ana Coelho CEO do Grupo Aratu

Em janeiro, Ana Coelho fechou o Teatro Castro Alves e promoveu uma grande noite, com show do NEOJIBA e participações de Caetano Veloso, Daniela Mercury, Mateus Aleluia, Russo Passapusso e Felipe Reis. O evento teve causa especial: celebrar os 50 anos da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. O feito, só para ilustrar, foi uma das conquistas da empresária, que comanda um conglomerado de empresas de comunicação. Sob a sua batuta, além da TV Aratu, está o portal Aratu On, Chaves Outdoor, Ei! Mídia Exterior e Brasília Mídia Exterior.

“A gente está assumindo essa identidade de um grupo de comunicação. São empresas que já existiam e estão sob a nossa gestão, consolidadas no mercado”.



Ozana Barreto (Foto: Março Leão)

Ozana Barreto Gestora de franquias O Boticário

A empresária Ozana Barreto se mudou recentemente para um dos edifícios mais exclusivos e luxuosos da Bahia, no Corredor da Vitória. Lá, ela costuma receber amigos para pequenos encontros emoldurados pela vista da Baía de Todos os Santos. Natural de Feira de Santana, Ozana é gestora de franquias de O Boticário e da ‘Quem Disse, Berenice?’. Possui, ao todo, 15 lojas, em cidades como Feira, Santo Amaro e Amélia Rodrigues.

“Empregamos 130 funcionários. Fora a venda direta, que possui cerca de 800 revendedoras. Não me considero uma mulher rica. Mas, senhora do meu destino, dona da minha cabeça e independente. Comecei a minha vida empresarial aos 37 anos sendo franqueada do Boticário. Essa franquia foi uma benção e um verdadeiro presente que recebi e soube cuidar e valorizar. O pulo do gato é acordar todos os dias apaixonada pelo que faço e pelas pessoas que me acompanham e se comprometem com nossa causa, que é acreditar na beleza e levar essa beleza para todos sem discriminação”.





Ana Lúcia Evangelista (Foto: Elias Dantas)

Ana Lúcia Evangelista Diretora Administrativa e de RH da Larco Distribuidora

Ao lado do marido, o empresário Paulo Evangelista, que inclusive já foi destaque na Forbes, Ana Lúcia Evangelista comanda a Larco Distribuidora. Ela é diretora administrativa e de recursos humanos da empresa, que atualmente está entre as 10 maiores distribuidoras de combustível do país. Aqui, Ana revela como é lidar com tantas responsabilidades diariamente.

“Realmente a mulher de hoje tem muitas atividades, exerce vários papéis. No meu caso, procuro ver que se Deus me deu desafios, é porque tenho capacidade. Por outro lado, sei que para conseguir fazer tudo com dedicação e responsabilidade, preciso de equipe, de pessoas boas e comprometidas comigo. E, por último, procuro fazer tudo com muito amor e bom humor”. Quando perguntada qual a maior dificuldade em chefiar um grande grupo empresarial na Bahia, Evangelista não titubeia: “Conciliar a carência da mão de obra qualificada com o projeto de crescimento da empresa”.



Aurora Mendonça (divulgação)

Aurora Mendonça Sócia-fundadora do Grupo LM

A empresária Aurora Mendonça, sócia-fundadora do Grupo LM, que atua em todo o Brasil com diversos negócios, como a LM Frotas, AuraBrasil e Bravo Caminhões e Ônibus, possui qualidades raras. Uma de suas grandes características é se envolver em iniciativas de voluntariado e estimular que seus colaboradores façam o mesmo.

“Encorajamos a participação de nossos integrantes, incentivando a inovação, o crescimento profissional e, principalmente, o desenvolvimento enquanto pessoas”. Sobre sua trajetória, Aurora afirma: “Me sinto uma mulher vitoriosa depois de ter trabalhar pesado”.