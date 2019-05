Quem são os vencedores do Prêmios ABCA – 2018

Acaba de ser divulgado em São Paulo os vencedores do Prêmio ABCA – 2018 (Associação Brasileira de Críticos de Arte). Os prêmios ABCA são os mais importantes e abrangentes do Brasil. Personalidades são premiadas por voto secreto, em dez categorias. Votaram associados de todos os estados brasileiros.

A ABCA tem 70 anos de existência. A entrega dos prêmios, troféu (foto), criado por Maria Bonomi, acontecerá dia 28 de maio 19h30minhs no SESC Vila Mariana, em São Paulo.

Os vencedores são:

Prêmio Gonzaga Duque (crítico associado pela atuação durante o ano) - Mônica Zielinsky: Professora titular no Instituto de Artes da Universidade Federal do R.G.S. e integrante do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais na mesma universidade.

Prêmio Sérgio Milliet (autor por pesquisa publicada) - Percival Tirapeli: “Patrimônio Colonial Latino-Americano”. Em 330 páginas Tirapeli traça um perfil do período colonial latino-americano e centra o seu trabalho na arquitetura, no urbanismo e na arte sacra.

Prêmio Mario Pedrosa: (artista de linguagem contemporânea) - Sandra Cinto: Seu trabalho nasce do gesto silencioso, feito com o tempo do desenho, com repetição vertiginosa de traços.

Prêmio Ciccillo Matarazzo: (personalidade atuante na área) - Max Perlingeiro: Editor e empresário do setor cultural tem vasta experiência como galerista e curador.

Prêmio Mário de Andrade: (trajetória de crítico filiado ou não) - Ângela Âncora da Luz: Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde realizou seu mestrado e doutorado. Publicou livros, artigos em periódicos e revistas.

Prêmio Clarival do Prado Valladares (artista pela trajetória) - Claudia Andujar: Sua obra sobre os Yanomamis introduz questões da fotografia contemporânea dentro do espectro da iconografia dos povos indígenas no Brasil.

Prêmio Maria Eugênia Franco: (curador pela exposição) - Maria Luíza Távora: Fayga, Entre Cores e Transparências, reuniu 31 gravuras de Fayga Ostrover, pertencentes ao acervo do Palácio Itamaraty, em Brasília.

Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade (instituição pela programação) - MASP: O MASP apresentou intensa programação cultural, com temas emergentes da vida contemporânea.

Prêmio Paulo Mendes de Almeida (melhor exposição) - Histórias afro-atlânticas: A mostra apresentou uma seleção, em torno dos - fluxos e refluxos ‖ entre a África, as Américas, o Caribe, e também a Europa.

Prêmio Antônio Bento: (difusão das artes visuais na mídia) - Select: Revista bimestral sobre arte e cultura contemporânea com um olhar transversal sobre a atualidade, se consolidou como grande ferramenta cultural.