Quem se candidata? Vitória precisa de homem-gol para se manter na Série B

A oito rodadas do fim da Série B do Brasileiro, o Vitória vive situação extremamente delicada e precisa mais do que nunca colocar a bola na rede para evitar o rebaixamento à terceira divisão nacional. Encontrar o caminho do gol será missão imprescindível para vencer os jogos e evitar a queda. O problema é que, ao longo de todo o campeonato, nenhum jogador do elenco chamou essa responsabilidade para si.

Após 30 rodadas disputadas, o Vitória segue sem um goleador na Série B. Não à toa, o time tem o segundo pior ataque do torneio, com apenas 19 gols anotados. A média é inferior a um por partida (0.6). Só o lanterna Brasil de Pelotas, com 16 tentos anotados, têm desempenho inferior no quesito.

Na rodada passada, um prata da casa acabou com o jejum de seis jogos sem balançar a rede. De falta, Eduardo marcou contra o Sampaio Corrêa, aos quatro minutos do primeiro tempo, e garantiu o triunfo por 1x0 no Castelão, em São Luís. A seca de gols complicou a situação rubro-negra na tabela de classificação. Por ficar sete jogos sem vencer, o Vitória se afundou na zona de rebaixamento. O Leão tem 29 pontos e é o 18º colocado.

O meia Eduardo fez o que nenhum atacante conseguiu. Recém-contratado, Manoel assumiu a camisa 9 em cinco jogos, quatro deles como titular, mas ainda não estreou a rede, assim como Fabinho, último jogador a chegar na Toca. Ele vestiu a camisa vermelha e preta três vezes, duas como titular, e também não desencantou.

Jogadores com mais oportunidades também passaram em branco no campeonato, casos de Wesley Pionteck e Eron, que jogaram nove partidas, e Caíque Souza, presente em seis duelos. Quatro atacantes assinaram dois gols cada na Série B: Marcinho, Dinei, que passou por cirurgia e não está à disposição, David e Samuel.

Este último é o artilheiro do Vitória na temporada, se destacou no primeiro semestre, mas oscilou muito no segundo e não conseguiu se tornar uma referência para o time na Série B. Ele comemorou nove gols em 2021, mas somente dois na segunda divisão, ambos no empate em 2x2 com o Cruzeiro, na 17ª rodada. O meia Soares é o goleador rubro-negro na competição, com três gols anotados. Atualmente, ele vem sendo reserva.

Um raio-x dos atacantes do Vitória na Série B:

Samuel

22 jogos (15 como titular)

2 gols

David

26 jogos (14 como titular)

2 gols

Dinei

13 jogos (10 como titular)

2 gols

*Está machucado

Eron

9 jogos (1 como titular)

Não marcou gol

Wesley

9 jogos (5 como titular)

Não marcou gol

Alisson Santos

2 jogos

Não marcou gol

Caíque Souza

6 jogos (2 como titular)

Não marcou gol

Marcinho

14 jogos (todos como titular)

2 gols

Manoel

5 jogos (4 como titular)

Não marcou gol

Fabinho

3 jogos (2 como titular)

Não marcou gol

Afastados, outros cinco atacantes não fazem mais parte dos planos do clube e treinam separado:

Guilherme Santos

14 jogos (7 como titular)

Não marcou gol

*Está machucado

Ronan

7 jogos (2 como titular)

Não marcou gol

Mateusinho

2 jogos

Não marcou gol

Samuel Granada

3 jogos

Não marcou gol

Vico

1 jogo

Não marcou gol