'Quem tiver uma gota de sangue nordestino' não vota em Bolsonaro, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta quinta-feira (6) a declaração do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os nordestinos. Ontem, o presidente citou os índices de analfabetismo nos estados do Nordeste ao avaliar sua derrota eleitoral para Lula na região.

"Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista, nesse monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição", afirmou o petista. "Ele que vá pegar voto de miliciano, daqueles que mataram Marielle (Franco). Ele que vá pegar voto daqueles que foram responsáveis pelas mortes na pandemia, vá pedir voto da quadrilha chefiada pelo Queiroz, pedir voto pra quem está organizando 'rachadinha' dos filhos no Rio", disse Lula.

Lula disse ainda que os nordestinos ajudaram a construir "cada metro de asfalto" do Brasil. "As pessoas que são analfabetas não são por sua responsabilidade, ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com educação. A cidade de São Bernardo, de Santo André nunca tiveram direito de ter uma universidade federal. Foi um metalúrgico quase que analfabeto que trouxe a universidade para cá", afirmou.

O discurso aconteceu em São Bernardo do Campo, no Sindicato dos Metalúrgicos, onde o petista começou a trajetória política ao liderar movimento grevista do fim da década de 1970 e começo de 1980.

Analfabetismo

Lula venceu em todos os estados do Nordeste e teve 12,9 milhões de votos em vantagem a Bolsonaro na região. Ontem, o presidente comentou o tema.

"Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região", disse.

"Esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo", acrescentou Bolsonaro, que falou em uma transmissão ao vivo na internet.