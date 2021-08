Quer curtir o Litoral Norte? Veja cinco praias e points que você precisa conhecer na região

A s praias do Litoral Norte da Bahia fazem sucesso entre os turistas de todo o Brasil. Quem conhece, se apaixona – e não é à toa. Os 260 quilômetros de belezas naturais são um destino certeiro para diversos públicos. Quem deseja aproveitar a calmaria de um fim de semana solar, encontra opções. Quem busca destinos mais dinâmicos, mesmo em tempos de pandemia, também consegue boas alternativas.

De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens na Bahia (Abav-BA), Maria Ângela Carvalho, o encanto da região deve-se justamente à diversidade de programas, que ganham um brilho extra ao lado das paisagens memoráveis que só a extensão é capaz de oferecer. “A essência do Litoral Norte está na praia e no sol. São os nossos pontos fortes”, destaca Maria Ângela.

Pensando nisso, comacuradoria da presidente da Abav, listamos os destinos imperdíveis do território. Tem dicas para todos os gostos (e bolsos!) de onde ir, o que fazer e, claro, como chegar. Já pode preparar as malas, hein?

GUARAJUBA

Quer começar pelo melhor que a região tem a oferecer? Então, Guarajuba éoseu ponto de partida. De acordo com a Abav, Guarajuba tem as melhores praias e barracas da região, destacando-se pelo ótimo serviçoecomida de qualidade. Os points imperdíveis são a Barraca de Carlinhos eaBarraca de Prefeitinho, famosas na região e parada obrigatória para os turistas. O destino principal é a Praia do Porto (ou Praia dos Corais). A 67km de Salvador.

Foto: Arquivo CORREIO (imagem de antes da pandemia)

ITACIMIRIM

Ideal para quem quer curtir uma praia mais sossegada, longe de movimentações e barulhos. O paraíso se destaca pela calmaria das piscinas naturais, frequentes duranteamaré baixa. Para garantir uma boa experiência à mesa, uma boa pedida éacabana Franga Fogosa, na Praia da Espera. A 75km de Salvador.

Foto: Divulgação





PRAIA DO FORTE

A melhor dica para aproveitar a Praia do Forte é se hospedar na região, que oferece desde simples pousadas, até resorts mais sofisticados. De dia, vale alugar uma bicicleta, triciclo ou até um 4x4 para passear nas areias. Um passeio de canoa e uma visita às baleias – que acontece em alguns meses do ano – também é uma excelente opção. À noite, a vila da região oferece restaurantes charmosos e música ao vivo. Outra boa pedida é visitar o famoso Projeto Tamar, que tem como objetivo a preservação das tartarugas marinhas, o Baleia Jubarteeo Castelo Garcia D’Ávila, onde funciona um grande museu interativo, que conta a história da região e oferece uma vista deslumbrante. A 67km de Salvador.

Foto: Eduardo Moody - Arquivo CORREIO



IMBASSAÍ

Com clima bucólico, típico de um vilarejo de pescadores, a beleza da praia localizada entre o mar e o rio é o grande diferencial desse lugar. É possível alternar banhos de água doceesalgada com poucos passos de distância. Não tão procurada quanto a Praia do Forte, é mais tranquila e tem também boas pousadas, um resort - o Grand Palladium Imbassaí - e bons restaurantes. Vale a pena passar uns dias por lá, ainda mais a dois. A 96km de Salvador.



Foto: Divulgação



PRAIA DO SANTO ANTÔNIO

Também conhecida como Praia de Diogo,éum lugar escondido no Litoral Norte, perfeito para quem valoriza a paz e o sossego. A ambientação rústica é consequência da estrutura simples, que não dispõe de grandes resorts e pousadas. Se você gosta de acampar e busca uma experiência mais próxima da natureza, Santo Antônio vai te surpreender.



Foto: Divulgação

COMO CHEGAR

O aeroporto internacional de Salvador fica na saída da cidade, entrando logo em seguida no Litoral Norte. É possível desembarcar lá e pegar a Estrada do Coco, (depois a Linha Verde) ou optar por serviços de transfer, que oferecem versões individuais e compartilhadas, custando, em média, a partir de R$ 115.

Porém, a melhor alternativa para quem deseja aproveitar o Litoral Norte é alugar um carro. A estrada asfaltada é bem conservada e possui controle de velocidade em todo o trajeto. De Salvador à Praia do Forte (Km 54), a pista é duplicada. Há apenas um pedágio na rodovia BA 099. A tarifa para carros de passeio é de R$ 7,20 nos dias úteis e R$10,80, aos finais de semana e feriados.

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

CLN TELEFONE DE EMERGÊNCIA 24 HORAS: 0800-071-3233

CLN OUVIDORIA/ATENDIMENTO: 0800-071-3233

CENTRAL CLN (71) 3623-8000 / FAX (71) 3623-8010

GERBA 0800-071-0080

POLÍCIA MILITAR 190

SAMU PRONTO SOCORRO: 192

CORPO DE BOMBEIROS 193

POLÍCIA CIVIL 197

DISQUE DENÚNCIA 181

