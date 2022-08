Quer fazer teste de DNA de graça? Veja onde agendar exame em Salvador e no interior

Os interessados em participar da Ação Cidadã Sou Pai Responsável 2022 têm uma lista extensa de locais para realizar o exame de DNA. Para fazer o teste, é necessário agendar horário em um dos postos, espalhados por Salvador e cidades no interior baiano.

A campanha é da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) e oferece, além dos exames de DNA, atendimentos referentes a reconhecimento de paternidade e acordos de pensão alimentícia.

A iniciativa existe há 15 anos e possibilita aos baianos o acesso, de maneira gratuita, a serviços na área do direito familiar.

Veja onde agendar o exame:

Salvador

– Em parceria com o Esporte Clube Bahia, a Defensoria oferece exames de DNA gratuito e orientações sobre reconhecimento de paternidade socioafetiva na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Local: Arena Fonte Nova; Ladeira da Fonte das Pedras, s/n – Nazaré, Salvador

Data: Da segunda-feira (15), à quinta-feira (18), das 10 às 15h; e sexta-feira (19), das 10h às 13h.

Obs: Levar documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante vacinal contra a Covid-19. As pessoas envolvidas na investigação de paternidade (mãe, criança/adolescente e o suposto pai) podem comparecer de forma espontânea na Arena, acompanhados dos respectivos documentos, com a via original e a xerox.

O exame de DNA também pode ser agendado pelo Whatsapp: (71) 99722-5927

Feira de Santana – Sede 1ª Regional

– Palestras temáticas, de 14 a 19 de agosto, às 9h, na recepção da unidade da DPE em Feira de Santana (público em geral).

Santo Estêvão – 1ª Regional

– 09 de agosto a 31 de agosto (exceto fim de semana), das 08 às 17h, na unidade da DPE em Santo Estêvão, Rua Noeme Franco Lima de Almeida, S/N, Centro; Telefones: (75) 3245-3240 / (75) 99930-7417 (whatsapp).

– Palestra sobre Paternidade Afetiva durante a reunião do Grupo Reflexivo para Homens, no dia 30 de agosto (terça-feira).

Conceição do Coité – 1ª Regional

– 09 a 31 de agosto (exceto fim de semana), na unidade da Defensoria Pública da Bahia em Coité, Fórum Durval da Silva Pinto; Rua Bailom Lopes Carneiro, 99. Vila Tóide. Telefones: (75) 3261-8396 / (75) 99708-0867 (whatsapp).

Ipirá – 1ª Regional

– 09 a 31 de agosto (exceto fim de semana), na unidade da Defensoria Pública da Bahia em Ipirá, Fórum Professor Jaime Junqueira Ayres. Rua Elziro Macêdo, n° 260 – Centro. Telefone: (75) 98344-2960 (whatsapp)

– 17 de agosto, às 9h, ação de intensificação de coletas para exame de DNA e palestra sobre Paternidade Afetiva, às 9 horas, nas dependências do Fórum local.

Serrinha – 1ª Regional

– 09 a 31 de agosto (exceto fim de semana), na unidade da Defensoria Pública da Bahia em Serrinha. Rua Rafael Oliveira, nº 65, bairro Ginásio, Telefone: (75) 3261-8396.

– 09 e 23 de agosto, às 9h. Ação de intensificação de coletas para exame de DNA e roda de conversa na sala de espera para a abordagem em torno da alienação parental, a importância da paternidade responsável x machismo e a afetividade nas relações familiares.



Vitória da Conquista – Sede 2ª Regional

– 08 a 31 de agosto, das 08h às 17h, na unidade da DPE em Conquista – Rua Men de Sá, 10 , bairro Alto Maron, telefone: 77-3229-2050 | solicitação de realização de exame de DNA presencial ou mediante telefone.

Ilhéus – Sede 3ª Regional

– 19 de agosto (sexta-feira), às 14h:30 – Roda de Conversa sobre Paternidade Responsável no Presídio Ariston Cardoso

– 25 de agosto (quinta-feira), das 08h às 17h, e 26 de agosto (sexta-feira), das 08h às 14h, na unidade da DPE em Ilhéus, Rua Rotary, n° 255, Edifício Office, 3° andar, Cidade Nova, Ilhéus-BA; telefones: (73) 3633-4956 e 3633-4957 | Coleta de DNA e reconhecimento de paternidade socioafetiva

Itabuna – Sede 4ª Regional

– 25 de agosto, das 8h às 16h, Rua Nações Unidas, nº 732, Centro, unidade da DPE em Itabuna; telefone: (73) 3214-5910. | Coletas e aberturas de DNA, Reconhecimento de paternidade socioafetiva, reconhecimento espontâneo de paternidade.

Santo Antônio de Jesus – Sede 6ª Regional

– 24 de agosto (quarta-feira), das 08h às 17h, na unidade da DPE em Santo Antônio de Jesus, Rua Vereador Albertino Lira, nº 01, Centro; telefone: (71) 9-9929-6759 (whatsapp) – agendamento prévio | Coleta de DNA

Amargosa – 6ª Regional

– 24 de agosto, das 08h às 17 horas, na unidade da DPE em Amargosa, Rua Deraldo Bulhões de Souza, nº136, Centro. Telefone: (75) 3634-1754 | Coleta de DNA.

Porto Seguro – Sede 9ª Regional

– 22 e 23 de agosto (segunda e terça-feira), das 08h às 14h, coleta de exames de DNA na unidade da DPE em Porto Seguro; Rua Pero Vaz De Caminha, nº 178, Centro. CEP: 45810-000. Telefone: (73) 3268-8685. Atendimento por ordem de chegada.

– 24 de agosto (quarta-feira): coleta no CRAS – Arraial D’ajuda, das 08h às 14h. Atendimento por ordem de chegada;

– 25 de agosto (quinta-feira): coleta no CRAS – Trancoso, das 10h às 14h. Atendimento por ordem de chegada;

– 26 de agosto (sexta-feira): coleta no PSF – Itaporanga, das 10h às 14h. Atendimento por ordem de chegada.

Eunápolis – 9ª Regional

– 19 de agosto (sexta-feira), das 08 às 14h, na unidade da DPE Eunápolis, Avenida Demétrio Couto Guerrieri, no 446 – Centro – Eunápolis – BA – Telefone: (73) 3281-5724 / 5525 | Serviços: reconhecimento de paternidade socioafetiva, acordos extrajudiciais de alimentos e realização de exames de DNA. Atendimento por ordem de chegada

Teixeira de Freitas – 9ª Regional

– 23 de agosto (terça-feira) – Realização das coletas e orientação jurídica na Escola Municipal do Distrito de Santo Antônio, das 08h30 às 12h. Atendimento por ordem de chegada.

Paulo Afonso – Sede 10ª Regional

– 17 de agosto, 08h às 12h e 13h às 17h, na unidade da DPE Paulo Afonso, Rua Marechal Floriano Peixoto, 500, Centro | Reconhecimento de paternidade socioafetiva, acordos extrajudiciais de alimentos e realização de exames de DNA.

– 18 de agosto – 08h às 14h, Sedes em Ação, Bairro BTN II

– 19 de agosto – 08h às 14h. CRAS, Rua Idalício Farias, Glória/BA

– 26 de agosto – 08h às 14h. DIA “D” (Praça CEU). Bairro BTN II

Paripiranga – 10ª Regional

– 16 e 17 de agosto, das 08h às 14h, na unidade da DPE em Paripiranga, Rua Major José Justino das Virgens, nº 689, Centro. Telefones: 75 3279-2385 |WhatsApp: 71 99680-7518 e 71 99944-1777| Exames de DNA

Ribeira do Pombal – 10ª Regional

– 05 de setembro, das 14h às 16h. Exame de DNA no CRAS.

– 06 de setembro, das 14h às 16h. Exame de DNA no PSF (antiga UPA);

– 08 de setembro, das 8h às 14h. Exame de DNA na unidade da Defensoria Pública em Ribeira do Pombal. Avenida Evência Brito, nº 444, Quadra 55, Lote 69, Setor 01. Telefone: (75) 3276-1922.

Euclides da Cunha – 10ª Regional

– 22 e 23 de agosto, ação de intensificação de coletas de DNA na unidade da Defensoria em Euclides da Cunha; Avenida Almerindo Rehem, nº 541. Centro. Telefone: (75) 3271-4498.

Jequié – Sede 12ª Regional

– 22 e 29 de agosto (segunda-feira), das 08 às 17h, na unidade da DPE em Jequié, Rua Manoel Vitorino, 510, Campo do América, Jequié-BA. CEP: 45203-165 – Telefone: (73) 3527-8811 | Coleta de DNA, com horário marcado. Necessário comparecer na sede para agendar o atendimento.

Ipiaú – 12ª Regional

– 23 de agosto (terça-feira), das 08h às 17h, no CRAS Aiquara, Praça Juracy Magalhães, 1, Aiquara-BA, CEP 45220-000 | Coleta para exame de DNA, orientações jurídicas e palestras sobre a importância da paternidade na cidade de Aiquara/BA.