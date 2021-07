Quer saber como ganhar dinheiro com o mercado de games? Assista

Quem estava querendo saber mais sobre o mercado de games pôde receber uma aula gratuita na noite desta quarta-feira (30) no perfil do Instagram do CORREIO, na última noite da segunda edição do CORREIO Gamer, uma série de bate-papos com gamers, streamers e outros profissionais da área para falar de carreira, formação, mercado, investimentos e muito mais.



Suellen Aranda (CEO da Esquadrão Golden), Lukas LKZ Walter (CEO da Beyond Digital Sports -BDS) e Davi ‘Dbraz’ (streamer afiliado da BDS) dissecaram o estágio atual do mercado de games no Brasil e na Bahia, deram dicas para quem está começando ou quer começar a ser streamer e contaram como ‘pescam’ talentos na área.



Além disso, o programa ao vivo, comandado pelo jornalista e colunista de tecnologia do CORREIO Ivan Dias Marques, contou com um depoimento importante de Suellen sobre o preconceito e a falta de espaço que as mulheres gamers são alvo. Veja como foi:

*O CORREIO Gamer conta com patrocínio da Oi Fibra