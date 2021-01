Quico de 'Chaves', ator Carlos Villagrán lança pré-candidatura a governador no México

O humorista Carlos Villagrán, conhecido mundialmente por interpretar o personagem Quico, na série "Chaves", lançou, no último domingo, 10, sua pré-candidatura à prefeitura e ao governo de Querétaro, no México. A informação é da Revista Forbes México. Quico foi aposentado por Villagrán em 2018.

Villagrán integra o partido Querétaro Independiente, que foi criado em 2017.O processo de escolha dos candidatos vai até 8 de fevereiro. Localizada no centro do México, Querétaro ganhou fama em 2014, quando o craque brasileiro Ronaldinho Gaúcho jogou pelo time que leva o nome do estado, se tornando uma sensação do futebol mexicano