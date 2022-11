Quilombo da Flipelô: Casa do Benin tem a programação mais preta da Festa Literária

Quem desce a ladeira do Pelourinho, dá de cara com o casarão que tem um pouco da África no nome e muito da cultura negra de Salvador. A Casa do Benin será um quilombo dentro da Flipelô e se orgulha de levar a programação mais preta da Festa Literária do Pelourinho, que iniciou na terça-feira (1º), com show da cantora Zezé Motta, no Largo do Pelourinho.

A Casa do Benin terá 5 dias de programação, de 2 a 6 de novembro: rodas de conversa, oficinas, saraus, lançamentos de livros, apresentações musicais, atividades gastronômicas, envolvendo principalmente artistas e agentes culturais negros. Os trabalhos começam nesta quarta no feriado do Dia dos Finados, às 13h, com a abertura da casa e Feira Olojá. Logo depois, vem a visita orientada ao acervo permanente na galeria Pierre Verger e a exposição Arvorecer, na galeria Lina Bo Bardi.

Às 14h30, tem apresentação do Grupo de Percussão da Ufba e, a partir das 16h, vem a grande atração do primeiro dia, a Pré-Balada Literária da Bahia, projeto liderado pelo poeta Nelson Maca, primeiro discutindo sobre Samba de Blocos Afro e, depois, a Poesia das Músicas dos Blocos Afro.

"A programação da Casa do Benin na Flipelô busca sempre valorizar a literatura e outras expressões culturais negras, divergentes, periféricas, atraindo especialmente o público negro do evento. A curadoria é desenhada a partir de parcerias já estabelecidas pelo espaço e de novas propostas que chegam. Os temas das rodas de conversa, por exemplo, são propostos por editoras parceiras. A ideia é aproveitar a grande circulação de pessoas durante a Flipelô, para que o público conheça mais o espaço e o que acontece nele durante todo o ano", afirma Chicco Assis, gerente de Equipamentos Culturais da Fundação Gregório de Mattos, responsável pela gestão do espaço.

Prestes a completar 35 anos, que serão comemorados em 2023, a casa, segundo Chicco Assis, é um portal de conexão entre Salvador e as Áfricas. "Nesse sentido, uma intensa programação tem acontecido com exposições, eventos literários e gastronômicos, atividades formativas. O Culinária Musical de Jorge Washington, por exemplo, tem sido um evento recorrente na programação, mesclando gastronomia, música, poesia e empreendedorismo negro."

Nos dias 3 e 4, às 10h, acontecerá a oficina gratuita de Adaptação Literária para Audiovisual, com o ator Alan Miranda. Serão abordadas as ferramentas de construção de histórias do audiovisual, a partir de produtos literários, com especial atenção à personagens afrodescendentes."É para quem gosta de literatura, quem gosta de escrever. Vamos mergulhar nos mecanismos que podem nos ajudar a transpor histórias da literatura para a tela", explica Alan.

A Casa do Benin também participa de uma nova rota, aberta para a atual edição: a Rota dos Museus. Presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro diz que a Flipelô é um evento importantíssimo para cidade, para o estado e especialmente para o Centro Histórico.

“A gente terá na Casa do Benin uma série de atividades envolvendo escritores, principalmente escritores negros. O local é um grande ponto de resistência da cultura negra. Vamos ter lançamentos, debates, culinária musical e muita coisa boa dentro dessa edição da feira”, afirmou.

O Culinária Musical, com o afrochef Jorge Washington, que vai preparar uma Maxixada para Tereza, acontece domingo. O evento convidou a cantora sergipana Lari Lima e Dão Black. A entrada é gratuita e o prato para duas pessoas custa R$ 70. O rango é maxixe com carne seca ou a opção vegana, maxixe com banana da terra.

A programação ainda conta com rodas de conversa das editoras Segundo Selo, Malê e Mostarda; ações da ocupação Arvorecer, voltadas especialmente para o público infantojuvenil e lançamento do livro Cotas Raciais, da Dra. Lívia Vaz.

PROGRAMAÇÃO

02/11, Quarta

13:00 – Abertura da Casa do Benin e da Feira Olojá

14:00 – VISITA ORIENTADA – Acervo Permanente da Casa do Benin (Galeria Pierre Verger) e Exposição Arvorecer (Galeria Lina Bo Bardi)

14:30 – MÚSICA: Bahia, Sim! – Apresentação do Grupo de Percussão da UFBA

16:00 – PRÉ-BALADA LITERÁRIA DA BAHIA: Roda de Conversa: Sambas de Blocos Afro com Adailton Poesia, Tonho Matéria e Claudia Santos (mediação).

17:30 – PRÉ-BALADA LITERÁRIA DA BAHIA: Sarau Free Pelô – A Poesia das músicas dos blocos afro. Nelson Maca e poetas residentes do Sarau Bem Black: Anajara Tavares, Jairo Pinto, Lúcia Santos, Luiza Gonçalves e Vera Lopes. Dj André. Convidado especial: Adailton Poesia

03/11, Quinta

10:00 – Abertura da Casa do Benin e da Feira Olojá

10:00 – Oficina de Adaptação Literária para o Audiovisual – Alan Miranda

10:30 – Visita Orientada – Acervo Permanente da Casa do Benin (Galeria Pierre Verger) e Exposição Arvorecer (Galeria Lina Bo Bardi)

15:00– RODA DE CONVERSA: Editora Segundo Selo – Frantz Fanon, crítica e violência entre tempos com Cássia Maciel, Jesiel Oliveira e César Sobrinho

17:00 – RODA DE CONVERSA: Editora Segundo Selo – O falo ainda é importante? Homens e masculinidades na contemporaneidade com Paulo Marcos Barros, Daniel dos Santos e Tedson Souza (mediação).

18:30 – APRESENTAÇÃO MUSICAL: Bruno Barroso e a Patuscada

04/11, Sexta

10:00 – Abertura da Casa do Benin e da Feira Olojá

10:00 – Oficina de Adaptação Literária para o Audiovisual – Alan Miranda

10:30 – VISITA ORIENTADA: Acervo Permanente da Casa do Benin (Galeria Pierre Verger) e Exposição Arvorecer (Galeria Lina Bo Bardi)

14:00 – OCUPAÇÃO ARVORECER (INFANTIL): “Do Lado de Fora da Minha Caixola: Luto, de Seo Zé Ricardo” - Lançamento do livro de Zé Ricardo + Roda de Conversa com Maurício Anunciação e Donminique Azevedo

15:30 – OCUPAÇÃO ARVORECER (INFANTIL): A Importância da Apresentação de Personalidades Pretas para Criança - Roda de Conversa com Majori Silva

17:00 – OCUPAÇÃO ARVORECER (INFANTIL): “O dia dos Caretas” – Lançamento do livro de Lívia Passos + Roda de Conversa + Contação de Histórias com Karla Carvalho + Oficina de Mascaras com Mabel Fontes + Apresentação Musical Grupo Erê

18:30 – SARAU: Mulheres do Vento, Mulheres do Tempo – Instituto A Mulherada e Convidadas

05/11, Sábado

10:00 – Abertura da Casa do Benin e da Feira Olojá

10:30 – Visita Orientada – Acervo Permanente da Casa do Benin (Galeria Pierre Verger) e Exposição Arvorecer (Galeria Lina Bo Bardi)

11:00 – AJEUM DA DIÁSPORA EM MEMÓRIA: Roda de Conversa - A Gastronomia Negra na Literatura

Baiana. Daza Moreira, Safira Moreira, Lindinalva Barbosa, Safira Moreira, Lindinalva Barbosa, Fábio Lima.

12:30 – AJEUM DA DIÁSPORA EM MEMÓRIA – Homenagem à chef e escritora Angélica Moreira. Rosa Athaide, Matildes Charles, Familiares e Amigos.

14:00 – AULA SHOW CULINÁRIA MUSICAL – Afrochef Jorge Washington convida Lourence Alves + Udi

Santos

17:00 - RODA DE CONVERSA: Editora Malê – Literatura e ancestralidade africana, com Vagner Amaro e Marcos Cajé

18:30 – OCUPAÇÃO ARVORECER – Lançamento do livro “Cotas Raciais” de Dra. Livia Sant’Anna Vaz + Roda de Conversa com Lívia Passos

06/11, Domingo

10:00 – Abertura da Casa do Benin e da Feira Olojá

10:30 – Visita Orientada – Acervo Permanente da Casa do Benin (Galeria Pierre Verger) e Exposição Arvorecer (Galeria Lina Bo Bardi)

12:00 – Culinária Musical – Afrochef Jorge Washington prepara Maxixada para Tereza – maxixe com carne seca e opção vegana (maxixe com banana da terra) e convida: Lari Lima (Música); Grupo de escritoras negras para lançamento de Livros – Anajara Tavares, Carmen Faustino, Alessandra Sampaio, Analu Silva e

Fabricia de Jesus; Lançamento da nova coleção de Negra Lua (Moda) e Cacau Crioula no Cantinho do empreendedor.

Visitação à Casa do Benin e Olojá – Feira de Livros, Artesanias e Afetos

02/11: de 13 às 18h

03 a 06/11: de 10h às 18h

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra, Suzano, Vult e Salvador Bahia Airport.