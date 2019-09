Quinze deputados baianos já aderiram à recém-criada 'bancada do patrimônio'

Quinze deputados federais da Bahia já aderiram à Frente Parlamentar em Defesa do Patrimônio Histórico, lançada ontem, em Brasília, com a missão de apoiar e fortalecer iniciativas voltadas à proteção de bens culturais materiais e imateriais em todo o país. A nova frente, idealizada pelo parlamentar maranhense Hildo Rocha (MDB), recebeu o aval do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e de entidades da sociedade civil organizada para acompanhar processos relacionados a tombamentos, programar audiências e debates e sugerir políticas públicas sobre preservação.

Escalação completa

Até ontem, haviam aderido à frente os deputados Abílio Santana (PL), Cacá Leão (PP), Daniel Almeida (PCdoB), João Carlos Bacelar (PL), João Roma (Republicanos), Jorge Solla (PT), José Nunes (PSD), Marcelo Nilo (PSB), Márcio Marinho (Republicanos), Nelson Pellegrino (PT), Otto Alencar Filho (PSD), Pastor Sargento Isidório (Avante), Tito (Avante), Uldurico Júnior (Pros) e Zé Neto (PT).

Causa própria

A alta presença de parlamentares do estado na “bancada do patrimônio” tem motivo de sobra. A Bahia é o terceiro estado com maior número de bens tombados junto ao Iphan. Ao todo, são 186, quantidade menor apenas do que Rio de Janeiro, com 226, e Minas Gerais, com 201. Somente no Centro Histórico de Salvador, existem hoje mais de cinco mil bens localizados em área tombada. Individualmente, são cem imóveis já protegidos pelas leis de preservação. No estado, há 1.402 sítios arqueológicos cadastrados e 19 conjuntos urbanos inteiros tombados, como os de Cachoeira, Lençóis, Mucugê, Cairu e Itaparica.

Estranho no ninho

Indicado o cargo pela cota do PL, o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, vem sendo lembrado entre cardeais da legenda por um antigo ditado sertanejo que diz que “filho feio não tem pai”. Internamente, a alusão é atribuída ao posicionamento de Franco diante de fatos negativos envolvendo a pasta. De acordo com líderes do PL, o correligionário costuma culpar o partido por tudo de ruim que acontece na secretaria. O que levou grande parte da cúpula da sigla a adotar distância regulamentar de Franco.

Rede de intrigas

Às vésperas da análise do recurso contra a anulação do júri em que a médica Kátia Vargas foi absolvida pelo homicídio dos irmãos Emanuele e Emanuel Dias , marcado para hoje, desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) estranharam a recente movimentação de um colega nos altos gabinetes da Corte. À Satélite, integrantes do Pleno do TJ afirmam que o desembargador vem liderando abertamente o lobby favorável à defesa da médica junto a seus aliados no Judiciário.

Alvo do fake

Assim como o TCU, o TCE descobriu que foi vítima da mesma gangue que vem usando indevidamente logomarcas de tribunais de contas para dar ar de veracidade a sites falsos de leilões virtuais. De imediato, pediu à polícia que apure o caso.