Quiz: como anda sua saúde mental durante o isolamento social?

A pandemia do novo coronavírus já fez mais de cinco milhões de pessoas no mundo adoecerem, além de ter deixado 300 mil mortos. Mas há outro efeito devastador, para além da covid-19: uma crise de saúde mental em todo o planeta. O próprio diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, já declarou que a situação é "extremamente preocupante”. E como anda a sua saúde mental nesse isolamento social? Faça o teste:





Onde buscar ajuda gratuita ou com valores sociais:

Centro de Valorização da Vida (CVV): É gratuito em todo o país e funciona 24 horas por dia, através dos telefones 71 3322-4111 ou 188 e do site www.cvv.org.br.

Escola Bahiana de Medicina - A clínica de psicologia tem atendimentos com valores sociais. É possível marcar pelo Whatsapp, através dos números (71) 99287-3091 e (71) 98155-2245. A clínica também tem atendimento com psicopedagogos online e a marcação pode ser feita nos mesmos números.

Grupos de escuta da Escola Bahiana de Medicina - Profissionais voluntários que fazem escuta especializada gratuita. É possível fazer até três sessões.

Profissionais da Bahiana se disponibilizaram a fazer escuta especializada gratuita

Psiu Acolhimento - A plataforma online é gratuita e conecta psicólogos voluntários com a população. Basta entrar no site www.psiuacolhimento.com.br. Lá, basta entrar com seu nome e sobrenome, e cadastrar seu CPF. Ao abrir a plataforma, uma lista de de profissionais da área estará disponível, então a pessoa deve clicar na aba para iniciar a chamada de vídeo.

Plantão Psicológico da Unijorge - A iniciativa é de atendimento voluntário de um grupo de 11 psicólogos, ex-alunos e integrantes do Programa de Extensão do curso de Psicologia da Unijorge. O atendimento é gratuito e acontece por telefone. Os atendimentos terão tempo limitado entre 20 e 30 minutos e que são considerados psicoterapia.

Segue abaixo a lista dos profissionais com seus dias e horários de disponibilidade:

Kyrkykleydys Torres CRP 03/20302 - Disponível às segundas, das 13h- 17h - Tel: 71.98234-4040

Tadeu S Bastos - CRP03/19444 - Tel: 71.98897-3090 - Disponível de segunda a sexta feira das 7h às 11h.

Anderson Silva - CRP03/20363 - Disponível às quartas, das 17h as 21h Tel:71. 99960-2218.

Andréa Matta - CRP03/20298 - Disponível às terças, das 8h as 12h. Tel: 71-988222746

Rejane Barros - RP03/20274 - Disponível às quartas, das 17h às 21h. Tel: 71. 987340722

Valdeci Pereira - CRP03/19082 - Disponível às segundas, das 13h às 17h. Tel: 71. 986918191

Ivonilde Alcântara Diz - CRP03/20358 - Disponível às quintas, das 8h as 12h - Tel:71. 98618-3756.

Letícia Menezes Valadares Coelho - CRP03/20272 - Disponível às quartas, das 8h às 12h. Tel: 71.98500 -3097

Maria Amélia Marques de Lima - CRP03/20316 - Disponível às quintas, das 19h às 21h. Tel: 71.985051758

Ana Dalva Damacena da Silva - CRP03/18473 - Disponível às terças, das 14h às 18h. Tel: (71) 99680-5527.

Eliana Batista dos Santos -CRP 03/19425 - Disponível às terças, das 16h às 21h, e às sextas, das 9h às 11h. Tel: 71.98379-9266.

Núcleo de Promoção à Saúde do INTS (Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde) - Grupo de psicólogos voluntários tem feito sessões gratuitas. Inicialmente, cada paciente pode marcar quatro consultas com os psicólogos do INTS. O atendimento pode ser estendido em caso de necessidade. Para marcar a consulta, basta enviar uma mensagem para o Whatsapp (71) 99652-5298, entre segunda e sexta-feira das 8h às 17h.

Psicólogos voluntários - grupo atende pessoas de todo o Brasil a partir das 5h até às 23h, de segunda a sexta.

Andreia Almeida

Horário: Segunda a sexta, das 14h às 17h, e sábado e domingo, das 19h às 21h.

Telefone: 71 98136-4918

Amanda Brandão

Horário: Segunda a sexta, das 14h às 17h.

Telefone: 71 99104-8313

Bárbara Montenegro

Horário: Terça, quarta e quinta, das 14h às 18h.

Telefone: 71 99278-5862

Thiara Sá

Horário: segunda, quinta e sexta, das 17h às 20h.

Telefone: 71 99239-0013

Gizele Guimarães

Horário: Segunda a sexta, das 20h às 22h.

Telefone: 71 98136-4918

Sabrina Cardoso

Horário: segunda, quarta e sexta, das 18h às 21h.

Telefone: 71 99271-6019

Alexandre Almeida

Horário: Todos os dias, das 5h às 8h.

Telefone: 71 99958-1104

Sâmela Miranda

Horário: Segunda a sexta, das 5h às 8h, e das 15h às 16h, aos sábados e domingos.

Telefone: 71 99132-4714

Alan Carvalho

Horário: segunda, quarta e sexta, das 20h às 21h30.

Telefone: 71 99184-1363

Laísa Aquino Martins

Horário: segunda, das 08h às 12h, e terça das 21h às 00h

Telefone: 74 99192-4235



Bruna Dias

Horário: Todos os dias, das 8h às 11h.

Telefone: 71 99268-7670

Andressa Militão

Horário: Todos os dias, das 13h às 15h.

Telefone: 71 99118-9363

Fernanda Vaz

Horário: segunda a sexta, das 14h às 16h

Telefone: 71 99176-6093

Emmanoel Brito

Horário: todos os dias, das 20h à 23h.

Telefone: 71 99358-0767

Elso Rios

Horário: sábados e domingos, das 8h às 12h.

Telefone: 71 98133-6785

Maria Fernanda

Horário: segunda, quarta e sexta, das 17h às 20h.

Telefone: 74 99113-9433