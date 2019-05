Radialista é demitido após comparar bebê de Harry e Meghan a chimpanzé

Um locutor de rádio foi demitido pela rede britânica BBC depois de fazer um post no Twitter em que compara o filho do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle com um chimpanzé. O apresentador Danny Baker foi acusado de discriminar as origens raciais de Meghan. O casal apresentou na quarta-feira ao público o filho, batizado de Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Baker publicou uma foto de um casal de mãos dadas com um chimpanzé. "Bebê real deixa o hospital", escreveu na legenda da imagem, já apagada.

Meghan é filha da psicoterapeuta Doria Ragland, que é negra. Archie é o primeiro bebê interracial da História moderna da realeza britânica.

Um porta-voz da BBC afirmou que o locutor foi contra os valores da emissora e por isso foi afastado. Baker, criticado nas redes sociais, se defendeu afirmando que não acha os negros parecidos com chimpanzés. Ele disse que a foto foi postada para fazer uma analogia com o "circo" que é a família real em momentos como esse. "Era para ser uma piada sobre realeza vs animais de circo em roupas chiques, mas foi interpretada como sendo sobre macacos e raca, então deletei. Realeza não é meu forte".

Depois, ele pediu desculpas para a família e reconheceu que foi um erro "grotesco".