Rafa Dias, do Àttøøxxá, usa look exclusivo de Gefferson Vila Nova no “Encontros Tropicais: Frequências do Gueto”

Foi de Gefferson Vila Nova o look que o DJ e produtor musical Rafa Dias, do grupo Àttøøxxá, usou na última sexta-feira (26), durante o show “Encontros Tropicais: Frequências do Gueto”, que movimentou a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador e teve como atrações Criolo, Carlinhos Brown e Larissa Luz. Com os dois últimos, ele dividiu a criação do espetáculo, que reverenciou a Consciência Negra no mês dedicado à causa.



Foi também nesse ritmo de collab que o estilista baiano personalizou o look escolhido para Rafa a pedido do time de stylists do artista. “Além de ser vermelho, a parca que compõe a produção precisava trazer uma arte nas costas, por isso chamei o artista plástico Fagner Bispo para fazer a intervenção”, revelou Vila Nova.



Mesmo sem ter tido nenhum contato para tirar medidas ou fazer prova de roupa, a produção formada por calça, regata e parca/colete em alfaiataria caiu “como uma luva” em Rafa. “Ele amou e comprou o look completo”, nos revelou o estilista sobre as peças da coleção DAS S|S 21|22, da label que leva seu nome, e que foram feitas em vermelho com exclusividade para o produtor musical.



Gefferson Vila Nova tem uma longa e bem-sucedida trajetória na moda brasileira, com passagens por eventos como a Casa de Criadores e o Afro Fashion Day, além de integrar o time do projeto Nordestesse, criado por Daniela Falcão.