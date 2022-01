Raí valoriza empate após surto de covid-19 no Bahia: 'Sacrifício grande'

O Bahia estreou na temporada 2022 com um empate em 2x2 com o Bahia de Feira, neste sábado (15), pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O resultado na Arena Cajueiro foi melhor para o Esquadrão, que teve 20 desfalques, sendo 13 por covid-19, além do técnico da equipe de transição, Bruno Lopes.

Com tantas ausências, o time ficou com apenas 17 jogadores à disposição, e precisou recorrer a algumas peças do grupo principal. Como o atacante Raí Nascimento, que saiu do banco para garantir o gol que decretou o resultado. Após o jogo, ele valorizou o empate, em meio aos problemas.

"Temos que respeitar a equipe do Bahia de Feira, eles fizeram um bom trabalho. Nossos garotos também, vieram treinando em dias de férias, não puderam estar com suas famílias. Foi um sacrifício grande para todos os jogadores da base. E o clube fez um grande esforço também, devido aos positivos de covid-19. Nos custou bastante encontrar espaços. Mas acho que assimilamos cada vez melhor, inclusive na segunda parte do jogo", disse, em entrevista à TVE Bahia.

O atacante também pediu desculpas pelo rebaixamento do clube à Série B do Campeonato Brasileiro, no fim do ano passado.

"Antes de qualquer coisa, nós, jogadores, devemos desculpas aos torcedores pelo ocorrido no ano passado. Nem o clube e nem os torcedores merecem estar onde estão. Sempre temos que aspirar mais, e esperamos que, esse ano, possamos devolver a alegria", falou.

O Bahia volta a jogar pelo Campeonato Baiano na quarta-feira (19), às 19h15, contra o Unirb, na Arena Fonte Nova.