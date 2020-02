Rainha da porra toda: mineira eleita para o Carnaval curtirá folia pela primeira vez

A influenciadora digital Theila Sabrina de Sousa Amaral, uma mineira de 28 anos, terá nos próximos sete dias a oportunidade de, pela primeira vez, curtir o Carnaval de Salvador, e a estreia será com o pé direito, como Rainha da folia momesca.

Eleita na sexta-feira (14), numa cerimônia realizada no salão do Fiesta Bahia Hotel, Theila terá a partir dessa terça-feira (18), com visita às emissoras de TV, uma rotina de trabalho de 10 a 15 horas diárias, até o final do Carnaval, na Quarta-feira de Cinzas (26).

“Estou muito feliz com a eleição de Rainha, sempre foi o meu sonho curtir o Carnaval de Salvador, estou ansiosa”, disse ela ao CORREIO nesta segunda-feira (17), enquanto fazia trabalhos de divulgação para uma loja de Feira de Santana, onde mora há cinco anos.

O concurso da Rainha do Carnaval teve 19 inscritas – Theila foi a última a se inscrever –, sendo que 12 foram para a final, onde o grupo de jurados composto por 11 pessoas influentes na folia fizeram a escolha da Rainha e das duas Princesas.

Segundo a organização do concurso de Rainha do Carnaval de Salvador, que ocorre há 77 anos, essa é a primeira vez que uma mineira é eleita para ser a majestade da folia.

“Todas as concorrentes eram lindas, e cada uma com uma beleza própria, tanto que eu achei que nem fosse ganhar, inclusive eu estava de cabeça baixa na hora que anunciou a vencedora, pensei que seria uma das princesas”, comentou a Rainha do Carnaval.

O concurso elegeu como Primeira Princesa Marta Lalesca, 23, e como Segunda Princesa Graciany Fraga, 24. A Rainha ganha prêmio de R$ 3 mil, a Primeira Princesa R$ 2 mil e a Segunda Princesa R$ 1 mil. Todas terão direito também a passar um final de semana no resort Iberostar, em Praia do Forte, com tudo pago.

(Foto: Jeane Merri Fotografia/Divulgação)

“Já vou para o resort no primeiro final de semana depois do Carnaval, para poder aproveitar bem o momento ainda da festa, o clima, o meu momento, e fazer novas parcerias. Quero aproveitar tudo ao máximo”, comentou Theila.

Preparação

Conquistar o posto de Rainha do Carnaval de Salvador não foi um trabalho que ocorreu por nada. As duas semanas que antecederam ao concurso foram de muita dieta e malhação para Theila, que tem 1,68 metros de altura e pesa 65 quilos.

“Eu nem pensava em me inscrever, fiz isso em cima da hora de acabar o prazo, aí depois comecei uma dieta rigorosa com muito detox, horas na academia com malhação e aulas de dança pra aprimorar os passos e fazer bonito”, revelou.

Nascida em Ipanema (MG), cidade de 19 mil habitantes, no Vale do Rio Doce e a 350 km de Belo Horizonte, Theila diz que sempre gostou da axé music, principalmente das canções de Ivete Sangalo e Cláudia Leite. “Me acabo de dançar com elas”, afirmou.

A história de participação em concursos de “rainhas” e “musas” da influenciadora digital, que tem 131 mil seguidores no Instagram (até antes da eleição para Rainha eram 128 mil), começou ainda em Ipanema, quando ela tinha 16 anos.

Na época, Theila estava em seu primeiro emprego como garçonete, quando teve a ideia de participar do primeiro concurso de garota da cidade, e foi a vencedora do Garota Ipanema 2009. Com o título, foi buscar novos horizontes.

Seu talento pela dança fez que ela atuasse entre 2009 e 2011 como bailarina da banda Bonde do Forró.

Com seu trabalho em evidência, foi morar em São Paulo para trabalhar entre 2012 e 2015 como assistente do apresentador Rodrigo Faro, no SBT, onde fez participações nas novelas Chiquititas, Amor e Revolução e Uma Rosa com Amor.

Seu gosto pela dança fez com que voltasse aos palcos por meio da banda Aviões do Forró, em 2015, ano em que ganhou também o concurso Musa do Brasil, representando o estado do Pará.

“Eu queria representar Minas Gerais, mas já tinham muitas concorrentes do meu estado, então o regulamento dizia que a gente poderia concorrer por outros estados com poucas ou nenhuma representante, então fui pelo Pará e ganhei”, declarou Theila, que já trabalhos como modelo para diversas agências e participou de eventos, como da Fórmula 1 e Fórmula Indy.

Já morando na Bahia, Theila foi eleita Princesa da Vaquejada de Serrinha, uma das mais tradicionais do Nordeste, em 2019. “Ainda tenho outra faixa que ganhei quando era criança, mas nem lembro mais o que é, o nome já apagou”, disse a Rainha.

“Já fiz muita coisa em minha vida e creio que essa conquista agora é um reconhecimento por tudo que já fiz. É muito bom ver o carinho do público comigo, sobretudo nas redes sociais, sou muito grata pelo carinho de todos”, ela falou.

12 candidatas disputaram final para concurso da Rainha do Carnaval 2020 (Foto: Jeane Merri Fotografia/Divulgação)

Na cola do Rei Momo

Solteira e mãe de um casal, Yasmin (9 anos) e Arthur (3), Theila agora só tem foco para o Carnaval, onde sua função, assim como das princesas, será acompanhar o Rei Momo onde este for.

“Quero desempenhar meu trabalho da melhor forma possível, até mesmo porque essa vai ser minha primeira vez no Carnaval. De outra vez eu quis curtir a festa, mas estava grávida, agora vou com tudo e quero dar minha contribuição para abrilhantar essa festa maravilhosa”, disse.

Brilho é o que o empresário Gorgônio Loureiro espera que tenham os próximos concursos de Rainha do Carnaval de Salvador, organizado por ele. “Esse ano, por falta de apoio, o evento ficou ameaçado de não acontecer. Na reta final é que conseguimos um apoio da Prefeitura e viabilizamos o concurso”, afirmou.

Para Loureiro, “é preciso que se tenha mais respeito pelo Rei e pela Rainha do Carnaval, bem como pelas princesas, pois são símbolos da festa que precisam ser mantidos para as próximas gerações”.

Loureiro lembra que o concurso já foi muito mais prestigiado, como em 2017, quando a premiação foi de R$ 10 mil e uma viagem para a Europa: “Estado, Município e a iniciativa privada precisam se atentar mais ao valor que tem o evento e apoiar a realização do mesmo. É uma festa bonita que é realizada nos detalhes, e dentre eles está a figura do Rei e da Rainha, que ninguém imagina não ter”.

