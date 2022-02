Rainha Elizabeth II testa positivo para covid-19

A Rainha Elizabeth II testou positivo para covid-19, informou neste domingo (20) o Palácio de Buckingham.

No pronunciamento, a casa real informou que a rainha britânica tem "sintomas leves de resfriado" em geral passa bem.

Ela deve continuar realizando "tarefas leves" no Palácio de Windsor ao longo da semana, enquanto cumpre o isolamento. "Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas", diz o comunicado.

Charles

O príncipe herdeiro Charles testou positivo para covid-19 na última semana pela segunda vez. Depois, a mulher dele, Camilla, também foi diagnosticada com a doença.

A rainha teve contato com o filho dois dias antes do diagnóstico dele.

Depois disso, ela se reuniu digitalmente com os embaixadores da Espanha e da Estônia. Ela se encontrou pessoalmente com o major-general Eldon Millar, encarregado do relacionamento entre Elizabeth e as forças armadas. O antecessor dele, o contra-almirante James Macleod, também participou do encontro, que foi na quarta.

Nesse mês, no último dia 6, Elizabeth II completou 70 anos de reinado.