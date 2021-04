Raio provoca incêndio em vegetação na cidade de Guaratinga

Imagens do incêndio amendrontaram os moradores da cidade (Foto: Reprodução)

Um incêndio foi provocado pela queda de um raio na mata no povoado de Cajuíta, na cidade de Guaratinga, no Extremo Sul da Bahia, às 17h30 de quinta-feira (1°). Segundo o secretário de meio ambiente e turismo do município, Juvenil Dias, o fogo foi apagado pela chuva por volta das 5h desta sexta (2).

Fazendas de cacau estão localizadas nas proximidades da pedra onde ocorreu o incêndio, mas a plantação não foi afetada e ninguém ficou ferido. Dias explica que o local possui muito gravatá seco e outras plantas, por isso, a prefeitura temia que o fogo se alastrasse.

“Muitos raios caíram na cidade e um deles caiu na pedra, que é muito alta. As gravações do incêndio assustaram a população, mas esse local comumente pega fogo por esse motivo”, comenta o secretário. Como o fogo foi debelado pela chuva, o Corpo de Bombeiros não foi chamado.

Além dos raios e trovões, a noite de quinta também foi de muita ventania e chuva na cidade. Algumas casas do assentamento Lajedo Bonito foram destelhadas e um galpão do local foi destruído, segundo Dias.

Equipes da Defesa Civil Municipal e das secretarias de Desenvolvimento Social, Infraestrutura e Meio Ambiente e Turismo foram até o local na noite de quinta prestar apoio aos moradores. Ainda não se sabe quantas pessoas foram desabrigadas.

“Esses fenômenos meteorológicos são comuns nesse período do ano na cidade, quando acontece a mudança do verão para o outono. A região tem resto de mata atlântica e cercada de serra e montanha e pedra. Há dois anos um raio rachou uma pedra daqui”, afirma o secretário.

Moradores da cidade ainda relataram a ocorrência de uma chuva de granizo, na noite de quarta, mas Dias não conseguiu confirmar a ocorrência do evento.