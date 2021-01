Ramírez recebe terceiro amarelo e desfalca Bahia contra o Vasco

Autor de um golaço no triunfo do Bahia sobre o Corinthians, na noite desta quinta-feira (28), na Fonte Nova, o meia Juan Pablo Ramírez vai desfalcar o Esquadrão na partida contra o Vasco, neste domingo (31), às 16h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O colombiano recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão na partida, que é um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Para o setor, o técnico Dado Cavalcanti tem como principais opções o meia Daniel e o volante Ramon. Enquanto Rodriguinho corre por fora na disputa. Durante a entrevista pós jogo, o treinador indicou que o mais cotado para a vaga seria Daniel, mas ele ainda se recupera dos efeitos da covid-19 e não tem condições de atuar os 90 minutos.

“[Ramírez] é um jogador que tem sido extremamente importante nos jogos, hoje foi decisivo com gol, e na fase que ele está pode ser uma ausência sentida. O Daniel pode ser o substituto, mas vem se recuperando da covid, fez poucas sessões de treino. Fatalmente, começando jogando, não suporta os 90 minutos. Tudo será levado em consideração, vamos fazer uma avaliação no nosso grupo para saber quem será o substituto do Ramírez”, disse ele

Com 35 pontos, o Bahia é agora o 16º colocado do Brasileirão. O tricolor está empatado na pontuação com Sport e Fortaleza, mas leva vantagem sobre os cearenses no número de vitórias. Já o Vasco aparece na 14ª posição, com 36 pontos.