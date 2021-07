Ramon elogia ritmo do Vitória contra Confiança e lamenta empate

O Vitória ficou no 1x1 com o Confiança na noite deste sábado (10), no Batistão, em Aracaju, e manteve o jejum de triunfos na Série B. Agora, são cinco jogos sem ganhar, com três derrotas e dois empates. Por outro lado, o resultado tirou o Leão da zona de rebaixamento da competição.

O Confiança abriu o placar ainda aos seis minutos da partida, só que o rubro-negro conseguiu o 1x1 ainda no primeiro tempo, com chutaço de Pablo Siles da entrada da área. Na etapa final, porém, o volante foi expulso. O Vitória foi pressionado, mas segurou o resultado.

Após o duelo, o técnico Ramon Menezes elogiou a atuação do Leão, mas lamentou ter sofrido o gol muito cedo. No lance, Daniel Penha entrou sozinho na área, passando na frente de Pedrinho.

"Ponto positivo foi o ritmo que nós imprimimos, principalmente nesses dois últimos jogos, em cima do nosso adversário. Nós sempre tentamos, de todas as maneiras, articular o jogo, ter o equilíbrio das ações, dificultar as ações do adversário. Criamos oportunidades. Só que, em um jogo decisivo como esse, e todos os jogos agora se tornam decisivos para a gente... Em, um erro, uma indefinição, não fizemos a pressão como deveríamos fazer e tomamos o gol muito cedo. Tivemos que correr atrás. Logo depois, conseguimos nos organizar dentro do campo, criamos algumas oportunidades. Mas infelizmente, não conseguimos sair com o resultado positivo", disse o treinador.

O jogo contra o Confiança veio após a primeira semana livre que Ramon teve para treinar a equipe. O técnico lamentou não ter conseguido dar fim ao jejum de triunfos do Vitória, que segue na parte de baixo da tabela de classificação da Série B. Com oito pontos, o Leão aparece na 16ª colocação.

"Lógico que a gente trabalha para vencer. A gente sempre quer vencer. Hoje, eu estava em uma expectativa muito grande para esse jogo. Tivemos alguns dias para trabalhar, recuperar nossos atletas. Fizemos um bom jogo. Mas não conseguimos sair com o resultado positivo", afirmou Ramon.

O treinador ainda explicou a escolha por João Victor para compor a zaga titular ao lado de Wallace. No duelo anterior, o escolhido foi Thalisson Kelven, vetado contra o Confiança pelo desgaste físico. Sem ele, esperava-se que Marcelo Alves retornasse à equipe, já que João Victor não atuava desde a rodada de estreia da Série B.

"Marcelo jogou quase todos os jogos comigo. Ele ficou de fora apenas nestes dois jogos. É um jogador muito importante, um líder, embora jovem. Mas já assumiu a condição de líder do grupo. É um jogador importante, como todos. Eu senti que, contra o Goiás, pelo desgaste físico, resolvi dar uma oportunidade para Thalisson . Nesse jogo, optei pela entrada de João Victor. Acho que está todo mundo muito ligado, pronto, para nos ajudar. Isso que é o mais importante", falou.

Na próxima rodada, o Leão recebe o Sampaio Corrêa. O jogo está marcado para terça-feira (13), às 21h30, no Barradão. Como recebeu o cartão vermelho contra o Confiança, Pablo Siles será desfalque.

Confira outros trechos da entrevista de Ramon Menezes

Finalizações

Acho que a gente conseguiu, sim, finalizar. No segundo tempo, quando perdemos um jogador, finalizamos um pouco menos. Mas tivemos algumas oportunidades no primeiro tempo para fazer os gols. No segundo tempo, depois que perdemos Pablo, aí sim tivemos que fazer duas linhas de quatro e dificultou. Mas, mesmo assim, tivemos uma oportunidade de fazer o gol.

Falha de Wallace no gol do Confiança?

Não vejo falha de Wallace. Eu vejo que, naquele momento, é o conjunto. Acho que, às vezes, em determinados momentos do jogo, você comete algumas falhas. Faltou pressão naquele momento. Entramos um pouco desconcentrados, coisa que não pode acontecer. O que nós mais falamos no vestiário é sobre a concentração, principalmente no começo do jogo, no final do primeiro tempo, início do segundo tempo. São momentos importantes do jogo. E foi onde tomamos o gol. Acho que faltou pressão, atenção e concentração.

Volta de Vico?

Vico é muito prematuro ainda. Ele vai demorar um pouquinho. Guilherme Rend também vai demorar um pouquinho. Mas vamos recuperar todo mundo. É um jogo decisivo para nós. Nós temos que voltar a vencer na competição. Vamos jogar em casa, o adversário vem bem. Será um grande jogo, uma grande oportunidade para voltar a vencer dentro da competição.