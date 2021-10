Raposa e cinco filhotes são resgatados em pista de aeroporto na Bahia

Uma família de raposas, composta pela mãe e cinco filhotes, foi resgatada após ser flagrada passeando na pista do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Após serem tirados da pista por funcionários do aeroporto, os animais foram avaliados por um médico veterinário e devolvidos ao habitat natural, no caso, uma reserva florestal na região.

Segundo relato, as raposas conseguiram passar pela grade de proteção da pista do Glauber Rocha, por um pequeno espaço ao lado do portão, que será soldado para evitar que o incidente se repita. Inicialmente, foram resgatados quatro filhotes na última segunda-feira (25), mas dois animais conseguiram escapar.

Para capturar o último filhote e a mãe foi necessário preparar armadilhas com carne e esperar por duas noites para atraí-los. Na última quarta (27) cedo, os dois foram levados para perto dos demais. A ação envolveu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), por meio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), a Brigada de Incêndio e os biólogos.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória da Conquista

As raposas foram cuidadas e alimentadas na sede do Cetas antes de serem levadas para uma área de reserva florestal na região de Itambé, que não é revelada para não atrair caçadores ilegais e traficantes de animais. “Os filhotes comeram mais do que tudo”, brincou o o médico veterinário e coordenador do Cetas, Aderbal Azevedo.