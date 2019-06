Rapper americano leva 10 tiros e está em estado grave

O rapper americano Slim 400, 31 anos, está internado em estado crítico após levar 10 tiros, na noite desta sexta-feira (28). O músico foi levado para um hospital de Los Angeles e, de acordo com o site TMZ, embora grave, a situação é estável.

Famoso pelo trabalho em a"Bruisin" com YG e Sad Boy Loko, Slim 400 foi atingido no rosto e nas costas. Segundo o também rapper Adam 22, amigo da vítima, as balas que atigiram o músico "entraram e saíram" e nenhuma ficou alojada em seu corpo.

Segundo o TMZ, o tiroteio teria ocorrido em um cruzamento de Compton, onde um carro preto foi visto deixando o local.