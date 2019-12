Rapper Juice Wrld morre aos 21 anos nos Estados Unidos

O rapper americano Juice Wrld, 21 anos, morreu neste domingo (8) depois de sofrer uma convulsão no aeroporto Midway, em Chicago. Segundo o site TMZ, o primeiro a informar a morte, o rapper estava sangrando pela boca quando os médicos chegaram para dar os primeiros socorros.

Ainda consciente, ele foi levado às pressas para o hospital, onde foi declarado morto. A causa oficial da morte não foi divulgada até agora.

Juice Wrld teve como grande sucesso Lucid Dreams, de 2018. Também gravou participação no disco AstroWorld, de Travis Scott. Mais recentemente, teve uma parceria com o BTS, grupo mais famoso do K-pop com a música All Night.

Nascido Jarad A. Higgins, o rapper contava que escolheu seu nome artístico por conta do filme Juice, de 1992, estrelado pelo rapper Tupac Shakur.

Juice tinha completado 21 anos no dia 3 deste mês. No Twitter, ele postou que esse foi "um dos melhores aniversários de todos os tempos" e aproveitou para fazer uma declaração de amor à namorada, Ally Lotti.

"Antes que esse dia termine, eu só quero dizer parabéns à minha pessoa favorita. Este é o segundo aniversário que passei com você e estou muito agradecida. Você merece tanto, estou tão orgulhosa de você e de tudo que realizou no passado. Não existe uma alma que possa combinar com sua energia. Eu te amo 'infinitamente", escreveu.

(Foto: Reproduçao)

Famosos lamentaram a perda. "Wow, não consigo acreditar. Descanse em paz, meu irmão Juice Wrld", escreveu o rapper Lil Yatchty. Drake postou uma foto em preto e branco do artista. "Eu queria ver todos os talentos novos viverem mais e odeio acordar ouvindo outra história cheia de bênçãos que foi cortada cedo", escreveu, em referências a outras mortes precoces dentro do mundo do hip hop.

Chance the Rapper desejou ter tido "mais conversas como naquela noite em LA. Isso é ridículo. Milhões de pessoas, não apenas em Chicago, mas por todo mundo, estão machucadas por conta disso e não sabem o que fazer. Sinto muito. Te amo e Deus te abençoe", escreveu.

"Triste para caramba", escreveu Kehlani. "Muito triste o quão frequentemente isso está acontecendo com jovens e talentosos novos artistas", lamentou Lil Nas X. "Durma em paz, Juice Wrld. Se foi muito cedo, mas sua música vai viver", afirmou A$ap Ferg.