Raridades fotográficas da Refestança entre Gilberto Gil e Rita Lee

Ao remexer em seu baú, o jornalista Antônio Carlos Miguel, um dos mais importantes da cena musical, trouxe à tona um material de grande valor para a música brasileira: o show Refestança, que reuniu nos anos 1970 Gilberto Gil e Rita Lee, com suas bandas Refavela e Tutti Frutti. “Quarenta e três anos depois, revendo algumas imagens em preto e branco desses 30 dias na estrada, percebo que pode render um projeto à parte. Uma espécie de “road-book”. Enviei 100 delas para Rita e Gil e ainda aguardo algum comentário. Fiz 25 rolos de filme 35 mm, com 36 negativos cada, ou seja, são 900 fotos, com cerca de 300 aproveitáveis”, conta. São cenas de palco, camarim, aeroporto, hotel e os times de futebol de salão de Rita e Gil num ginásio em Recife (ou seria Natal ou Fortaleza?). Esse show passou em Salvador em 1977, com grande sucesso, e foi apresentado no Ginásio Antônio Balbino, o Balbininho, derrubado na construção da Arena Fonte Nova.

Gilberto Gil e Rita Lee (Arquivo Antonio Carlos Miguel)

Jorge Alfredo e João Santana retomam antiga parceria

Amigos e parceiros de longa data, seja na música ou nas campanhas políticas, o cantor, compositor e cineasta Jorge Alfredo e o jornalista, compositor e bambambã do marketing político, João Santana Filho, mais conhecido como Patinhas, retomaram uma antiga parceria. Eles estão lançando o disco Suave Distopia, primeiro nas plataformas digitais, com 14 músicas feitas pelos dois e interpretadas por Jorge Alfredo, com participação de músicos como o genial Armandinho Macêdo. Patinhas está voltando a compor depois de se tornar figura central do marketing político, com atuação nas eleições de Lula e Dilma Rousseff, além de outros presidentes na América Latina, como Hugo Chaves. E de ter passado, como ele diz, do céu ao inferno, quando foi condenado por caixa 2 na Lava Jato. Jorge Alfredo está comemorando os 40 anos do ótimo disco Bahia Jamaica, que gravou com o saudoso Chico Evangelista e estourou a música Rastapé.





Projeto sobre a Ginga Social da Capoeira

De novembro a fevereiro, a Associação Sócio-Cultural e de Capoeira Afro Mangangá gerida pelo cantor, compositor e mestre de capoeira Tonho Matéria, realizará o projeto A Ginga Social da Capoeira: Ações e Atividades Empreendedoras - Recriando a Cena no Combate ao Racismo e a covid-19. Inscrição através do blocodacapoeira@gmail.com .

Marília Aguiar relata como caiu na estrada com os Novos Baianos





Ex-mulher de Paulinho Boca de Cantor, com quem teve os filhos Betão, Maria e Gil, Marília Aguiar conheceu os Novos Baianos no fim de 1969 e conviveu por dez anos com esse grupo formado por Moraes Moreira, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Galvão e Paulinho e que revolucionou a música brasileira com o histórico disco Acabou Chorare. Sem pretensão biográfica ou rigor cronológico, porém com muita afetividade, ela narra no livro Caí na Estrada com os Novos Baianos histórias divertidas, curiosas e dramáticas desses artistas, revelando traços de uma época considerada louca e transformadora. Trata-se de um documento precioso, que traz ainda inúmeros registros fotográficos e até algumas letras inéditas. O livro conta com prefácio de Zélia Duncan e posfácio do novo baiano Paulinho Boca de Cantor. “Marília é uma mulher maravilhosa e foi de fundamental importância para o grupo quando chegamos a São Paulo”, confidenciou Paulinho em conversa com a coluna.





TUM-TUM-TUM*

1. O Cantor e compositor Edu Casanova recebe o título de Amigo da Marinha do Brasil, em reconhecimento a sua contribuição e disseminação da mentalidade marítima. A cerimônia de entrega da medalha ocorrerá às 18 h do dia 06 de novembro, no salão nobre do Comando do 2º Distrito Naval (Av. Contorno). O uso de máscara será obrigatório.

2. Sábado, às 14h, vai acontecer a segunda edição virtual do Projeto Forró no Parque, realizado há onze anos pelo forrozeiro Zelito Miranda com grande sucesso, de janeiro a junho, mensalmente, nas manhãs de domingo. O evento será realizada em formato de live no canal do YouTube Zelito Miranda, com a parti- cipação de Léo EstakaZero, Eugênio Cerqueira e Tato Falamansa.

3. A Cantora e Compositora Sylvia Patrícia fará, dia 4 de novembro, um show online, às 20h, no projeto Sesc Convida - Líricas Femininas (www.sesc. com.br/convida). A iniciativa e apresenta o trabalho de compositoras. A apresentação, que será em formato voz e violão, foi gravada no estúdio de Sylvia, o Tubo de Ensaio Studio, no Rio Vermelho, e a artista apresenta uma música inédita, C’est La Vie, composta durante a pandemia.