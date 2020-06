Rastreados estamos mais seguros?

Com os já esperados repiques de infecção pela covid-19 em países como por exemplo Nova Zelândia e China, está cada vez mais claro que esse vírus, assim como o da Influenza, estará de agora em diante presente de forma constante na vida de todos nós. Com as vacinas, que já nota-se surgirão logo, vai ficar tudo mais fácil de controlar mas, também é visível, que nunca mais teremos um mundo sem controle sanitário rígido, especialmente por parte dos países mais desenvolvidos, sob pena de novas ondas dessa e de outras doenças que, a reboque, trazem além dos irremediáveis impactos humanos como a perda de vidas, efeitos econômicos terríveis.

Nesse ponto existem os países que não querem enxergar e optam por viver no mundo de Alice e há aqueles que colocam a mão na massa, usando o que há de maior vantagem no mundo em que vivemos: a tecnologia. Na Alemanha e na Itália, por exemplo, já estão rodando aplicativos dos governos para alertar as pessoas que tiveram contato com alguém infectado. Todo esse movimento é interessante que seja observado pelo nosso país, que obviamente e infelizmente não será protagonista nesse tipo ação, pois lá na Europa a discussão pesada em relação a essas aplicações está na aderência desse tipo de software de rastreamento à lei de proteção de dados.

Aqui no Brasil uma empresa já oferece uma parte dessa capacidade de rastreamento que vem sendo usada por governos, de forma isolada, para medir o coeficiente de isolamento com base na circulação dos smartphones, equipamento hoje em uso pela maioria no país. Aqui à luz da chamada LGPD, que entra em vigor em maio do ano que vem, esse tipo de rastreamento transita de forma muito próxima a uma invasão de privacidade, pelo menos para alguns juristas, já que não há um ponto pacífico sobre o caso.

Conversei com Dra. Ana Paula de Moraes, especialista em Direito Digital, sobre esse assunto e ela reforçou esse ponto dizendo: “Existe um entendimento de uma ala de juristas que entende que ainda que a LGPD não esteja em vigor, há uma invasão ao direito de privacidade. Mas já que a anonimização dos dados está garantida, não há o que se falar em violação já que a identificação não é possível.”. O fato é que, sem dúvida, no mundo de Alice ou não, o que nos tirará desse turbilhão será mesmo a ciência e a informação.

Uma rede para vencer a covid-19

Ainda no assunto do momento - covid-19 -, foi justamente com foco na informação e na ciência como principais armas contra a doença, que a Beneficência Portuguesa de São Paulo colocou no ar essa semana a Covid Info, uma plataforma de conteúdos baseada em inteligência artificial, construída em parceria com a Salesforce, empresa especializada em gestão de relacionamento com clientes ou como é comumente conhecida - CRM. Nela médicos e a população em geral poderão conhecer e colaborar com uma rede de conhecimento abrangente sobre a nova e desafiadora doença mundial.

A ferramenta on-line é gratuita e já está no ar com informação atualizada constantemente levando em consideração as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dos EUA. Tudo está organizado por assuntos e permite a busca por temas específicos de interesse, com a possibilidade de fazer perguntas diretamente para os especialistas da Beneficência Portuguesa e ter as respostas em até 48 horas disponíveis na comunidade. A cada resposta quem fez a pergunta receberá uma notificação para acessar a plataforma.

Mas, como frisou em coletiva virtual à imprensa essa semana, a Diretora-executiva de Pessoas e Experiência do Cliente da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Maria Alice, é importante saber que a Covid Info não é uma plataforma de atendimento médico e, sim, uma ferramenta de disseminação de conhecimento científico, essencial em uma luta como a que o planeta enfrenta no momento. Ela também esclarece que há um espaço reservado apenas para os profissionais da área médica e científica que visa o compartilhamento de melhores práticas e resultados de pesquisas.

Tudo é gratuito e aberto para a colaboração e uso da população em geral e de profissionais de saúde e só foi possível devido à parceria firmada entre a Beneficência Portuguesa de São Paulo e a Salesforce que disponibilizou ferramentas do chamado Salesforce Care, um conjunto de produtos disponíveis gratuitamente por um período limitado, para apoiar as comunidades no combate à covid-19.

No evento para a imprensa, Fábio Fritoli, diretor regional de Vendas da sede brasileira da empresa norte-americana frisou o orgulho pela participação na criação do produto que entra no guarda-chuva da chamada Salesforce Community Cloud, rede que segundo a companhia é usada por mais de 530 milhões de pessoas no mundo para se aprofundar em temas de interesse. Para acessar a Covid Info basta ir para o endereço https://covidinfo.force.com/s/.

Encontro mundial de fãs da DC

Vamos agora com um assunto mais leve. O DC Fan Dome é um evento que acontece em 22 de agosto e vai trazer novidades e curiosidades para os fãs de heróis como Mulher Maravilha, Aquaman, Batman, Arlequina e muitos outros do universo DC. Será um encontro virtual de 24 horas com palestras, vídeos de curiosidades dos bastidores e diversas conversas com artistas e profissionais da empresa. A parte central do evento será o Hall dos Heróis, com painéis e revelação de conteúdo de vários filmes, séries de TV e jogos. Tudo estará disponível também em português.

Além dessa, digamos, sala central, existirão cinco outras áreas que ganharam o nome de “mundos-satélites” adicionais. O primeiro é o DC WatchVerse, com painéis e cenas nunca vistas, participação de elencos, criadores e equipes por trás de Filmes, Séries, Home Entertainment e Jogos. O segundo mundo será o DC YouVerse onde os fãs serão as estrelas pois estarão disponíveis conteúdos criados por usuários, cosplay e artes feitas por fãs ao redor do mundo. O terceiro mundo do evento será o DC KidsVerse, focado no entretenimento da meninada , e que terá acesso próprio pelo link www.DCKidsFanDome.com.

Para terminar estarão disponíveis mais dois “mundos”: O DC InsiderVerse, baseado na criatividade e aberto com um vídeo apresentado por artistas como o CCO/Publisher da DC Jim Lee dando uma introdução básica ao Multiverso da DC conteúdo de bastidores e com os mestres que dão vida à DC em todas as formas, desde quadrinhos a jogos eletrônicos, TV, filmes, parques temáticos, produtos licenciados, e mais; e o DC FunVerse, onde estará disponível conteúdo compartilhável como um leitor de quadrinhos, kits “faça você mesmo” da Armadura Dourada de MM84 e do Batmóvel, além de brindes digitais, e uma loja cheia de produtos, incluindo itens exclusivos de edição limitada.

Então não esqueça, dia 22 de agosto tem o evento on-line mundial e, até lá, você pode mandar trabalhos, comentários e um monte de outras colaborações para o evento. Acesse https://www.dccomics.com/dcfandome e confira uma geral do que vai rolar e detalhes de como participar.