Raúl Castro anuncia que vai deixar comando do Partido Comunista de Cuba

Raúl Castro anunciou nesta sexta-feira (16) que está deixando o comando do Partido Comunista de Cuba (PCC), aos 89 anos. Com isso, chega o fim um período de mais de seis décadas em que ele e o irmão mais velho, Fidel Castro, morto em 2016, estiveram na liderança do país.

A decisão já era aguardada e foi anunciada no discurso de abertura do congresso do partido, que vai durar quatro dias e acontece em Havana, em meio a protestos de grupos que querem mudar o regime do país.

No discurso, Raúl disse que os novos líder do partido são figuras leais, cheios de paixão e "espírito anti-imperialista", tendo a experiência necessária para crescer na hierarquia.

Raúl já havia dito no último congresso, em 2016, que aquele seria o último liderado pela "geração histórica" de Sierra Maestra, fazendo referência à Revolução Cubana de 59.

O sucessor dele já é conhecido: Miguel Díaz-Canel, 60 anos, que é o atual líder do regime, como presidente. Em 2018, Raúl cedeu o comando oficial do país a Díaz-Canel, mas na época manteva a liderança do partido.