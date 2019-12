Raul Gil nega boato de morte em vídeo: 'Mais vivo do que nunca!'

Raul Gil usou suas redes sociais para negar os boatos de que teria morrido nesta segunda-feira, 2.



"Eu [estou] mais vivo do que nunca [risos]", escreveu. O apresentador também fez questão de publicar um vídeo mostrando que está tudo bem.



"Oi, minha gente! Olha eu aqui, vivinho, vivinho. Já me 'mataram' três vezes! Agora, disseram que eu estava dentro de um avião que caiu na Serra da Cantareira. O avião deve ter caído, mas eu não, estou aqui", afirmou Raul Gil, em referência a um acidente ocorrido nesta segunda-feira, 2, que deixou uma pessoa morta (leia mais aqui).



O recado do apresentador foi compartilhado em seu perfil oficial, além do de seu filho, Raul Gil Jr., e o do Programa Raul Gil.



Confira o vídeo em que Raul Gil nega sua morte abaixo: