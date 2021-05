Raul Prata indica caminho para retornar à Série A: 'Ter um time muito regular'

Raul Prata já conquistou um acesso à Série A do Brasileiro e quer colocar outro no currículo. Em 2019, ele subiu com o Sport e agora quer fazer o mesmo com o Vitória. Jogador mais velho do elenco rubro-negro, o lateral direito de 33 anos sabe o que é preciso para comemorar no final do temporada.

"Ter um time muito regular. Na Série B em que consegui o acesso, nossa equipe não ficava muitas rodadas sem somar pontos. Todos falavam que a gente empatava muito, mas a gente não perdia. Esse é um ponto chave, somar pontos, mesmo que seja numa sequência de empates. É manter uma regularidade. Esse é um bom caminho para uma competição tão longa", afirmou o jogador.

Ao longo desse longo caminho, o Vitória precisa dar passos diferentes daqueles que levaram ao insucesso nas últimas duas edições da Série B do Brasileiro. Em 2019 e 2020, o rubro-negro lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada. O primeiro compromisso do Leão no torneio nacional é no próximo dia 28, quando visitará o Guarani, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

"Já começa com um jogo difícil, fora de casa, que vem jogando bem. Uma equipe forte. É um jogo difícil. Vai ser um dos campeonatos mais difíceis dos últimos anos. É um jogo difícil, mas temos condições de chegar lá e ganhar", projetou Raul Prata, que se diz apto para estar em campo.

O lateral direito está recuperado de uma lesão na panturrilha. A última vez que ele entrou em campo foi há quase um mês, no dia 24 de abril, quando o Vitória perdeu para o Ceará por 2x0, no estádio Castelão, em Fortaleza, e foi eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste.

"Estou pronto, já recuperado da lesão. Pronto para voltar a jogar. Esses dias sem jogos é estranho, só treinar e não jogar. Eu estou muito confiante para começar essa competição que vai ser uma das mais difíceis. Pronto para jogar novamente e ajudar a equipe", frisou o jogador que nesta temporada defendeu o Vitória em oito jogos, todos como titular.

A Série B de 2021 terá o maior número de campeões brasileiros da história do torneio. Além do Guarani (1978), primeiro adversário do Vitória, Vasco (1974, 1989, 1997 e 2000), Botafogo (1995 e 1968), Coritiba (1985) e Cruzeiro (1966, 2003, 2013 e 2014) também vão disputar o torneio de acesso.

"Quando começa a Série B, ninguém consegue cravar quem vai subir e quem vai cair, como aconteceu no ano passado. A Série B é isso, não tem como cravar antes. Mas o Vitória, pela equipe e tradição que tem, já há dois anos na série B, é um momento bom para que a gente... Vai ser uma das mais difíceis dos últimos anos por ter várias equipes grandes, que estão acostumadas a jogar a Série A. Como o Vitória, que já jogou a Série A muitas vezes. Nosso objetivo é esse", afirmou Raul Prata.