Ravi Lobo lança ‘Manda Buscar’, feat com Cronista do Morro

O Shakespeare do gueto vai lançar mais uma: rapper do Nova Era, Ravi Lobo vai publicar o segundo single de seu projeto solo na próxima sexta-feira (18). Produzido por Raonir Braz, 'Manda Buscar' é um feat de Ravi com Cronista do Morro e será distribuído pela Altafonte Brasil em todas as plataformas de streamings.

'Manda Buscar' também terá um clipe, gravado no bairro da Liberdade - assim como o primeiro audiovisual do projeto solo, 'Shakespeare do Gueto', que teve clipe dirigido por Iury Taillan. Lançado em outubro do ano passado, foi premiado como melhor clipe na categoria melhor videoclipe nacional envolvendo diversidade e inclusão no Music Video Festival 2021, em São Paulo.

O EP do projeto está pronto e será lançado ainda em 2022. Serão oito músicas e Ravi promete entregar mais sonoridade e peso nos graves do drill.