Reabertura das praias de Salvador será decidida na próxima semana

Os praieiros de plantão já podem cruzar os dedos e torcer. A decisão de reabrir as praias de Salvador será tomada na próxima semana. A taxa de ocupação dos leitos de UTI e o tamanho da fila da regulação serão os principais critérios usados pela prefeitura para decidir pela reabertura desses espaços.

Nesta sexta-feira (26), o prefeito Bruno Reis anunciou novas medidas restritivas para a Semana Santa (confira abaixo o que pode funcionar) e afirmou as atividades consideradas não essenciais serão retomadas a partir do dia 5 de abril. Ele acredita que as restrições da próxima semana vão ajudar a derrubar os números da pandemia. Caso isso aconteça, existe a possibilidade das praias serem liberadas.

“Se os números derem conforto para que a gente possa retomar as praias de forma organizada, para que os barraqueiros possam comercializar os seus produtos, vamos fazer. Praias é uma atividade que vamos ter que avaliar a conveniência e a oportunidade. Isso vai cocorrer durante meados da próxima semana, e com base nos números. Se nós tivermos segurança, nós vamos fazer com toda a tranquilidade”, afirmou.

A cidade amanheceu com 21 pacientes aguardando nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) por um leito de UTI, nesta sexta-feira. Esse é o menor número das últimas semanas. Há duas semanas eram 87 pessoas nessa situação. Outros 25 esperavam, hoje, por uma acomodação na enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI estava em 86% nessa manhã. A expectativa da prefeitura é de que ela fique abaixo de 80% na próxima semana.

As praias de Salvador estão fechadas desde o dia 24 de fevereiro deste ano. A medida foi para frear a transmissão do novo coronavírus que estava crescendo naquele momento.

Confira o que pode funcionar no período da Semana Santa: