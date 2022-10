Recém-nascido é salvo por PMs após ficar engasgado no bairro do Rio Sena

Policiais militares da Base Comunitária de Segurança (BCS) Rio Sena salvaram, no início da tarde desta quinta-feira (13), um bebê de 42 dias que estava sufocando.

De acordo com a PM, a mãe da criança, aflita pelo estado em que o recém-nascido se encontrava, correu para a Base Comunitária, chegando ao local com o bebê já desfalecido. Ao se deparar com o fato, o soldado Denilson Carmo imediatamente aplicou técnicas de desobstrução de vias aéreas, conhecidas como manobra de Heimlich, conseguindo que a criança voltasse a respirar.

Para dar continuidade ao socorro, com atendimento ambulatorial, o soldado Abimael Pereira conduziu a mãe e o recém-nascido para o Hospital do Subúrbio, onde receberam atendimentos hospitalares necessários.

Meia hora depois, os pais do bebê retornaram para a sede da BCS para agradecer aos policiais e informar que a criança passava bem.

“Felizmente conseguimos ajudar essa família e a sensação é indescritível”, disse o soldado Denilson. “O trabalho policial proporciona uma variedade de experiências e é gratificante constatarmos o quanto podemos fazer a diferença na vida das pessoas”.