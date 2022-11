Recenseador do IBGE é agredido e sequestrado durante trabalho

Um recenseador, de 27 anos, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi agredido e roubado enquanto trabalhava no bairro de Mussurunga, no último sábado (29). Dois homens o teriam abordado sem razão preliminar.

De acordo com informações da Polícia Civil, o agente teve objetos pessoais e o dispositivo utilizado na pesquisa do Censo, levados. Além disso, também sofreu um sequestro relâmpago.

Após o espancarem, os criminosos o puseram dentro de um carro e seguiram até uma região próxima do local de partida, no bairro de Cassange, onde o liberaram. Sem se identificar, a mãe do rapaz contou que ele está abalado, com medo e muito machucado.

Formado em biologia e trabalhando como recenseador há apenas uma semana, o agente tinha o costume de avisar onde estava e sobre possíveis atrasos, no entanto, nenhuma notícia foi dada à família no dia do ocorrido.

O paradeiro da vítima só foi descoberto após às 22h de sábado, quando a tia do rapaz ligou para o pai dele, informando que ele estava na casa dela. “Meu filho estava todo arrebentado. Ela falava a mim direto que, quanto mais ele falava, mais os bandidos diziam: ‘quanto mais você falar, mais vai apanhar’, e batiam no rosto do meu filho”, contou a mãe da vítima, a TV Bahia.

Ainda de acordo com a mãe, mesmo estando com todas as identificações do IBGE, os bandidos ignoraram e deram início às agressões. Diante disso, a teoria da vítima é de que os agressores tenham suspeitado dele, sem motivação. “Eles levaram os documentos do meu filho, ficaram tirando foto dentro do carro. Meu filho não é nenhum marginal”, afirma.

Além da indignação com a brutalidade contra o agente, a mãe do rapaz também afirma estar insatisfeita com a assistência prestada pelo IBGE. Em nota, a Superintendência do IBGE na Bahia (Ses-Ba) afirmou que repudia e lamenta a violência sofrida pelo recenseador, e que segue prestando assistência à vítima através de atendimento psicológico remoto.

O órgão também aguarda o resultado do laudo médico para registrar o fato como acidente de trabalho para, caso necessário, viabilizar a requisição de auxílio junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“O IBGE foi informado do caso no domingo [30], a partir de ligação para o 0800 do Instituto. O Superintendente do IBGE na Bahia, André Urpia, recebeu mãe e filho pessoalmente na segunda [31], e ofereceu todo o suporte possível e previsto no regime legal de contratação dos recenseadores”, informa o texto da nota.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC- Ba), que realiza diligências para identificar os autores dos crimes.