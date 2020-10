Recepcionista de academia em Vitória da Conquista é preso por tráfico de drogas

O recepcionista de uma academia de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, foi preso por tráfico de drogas em frente ao local de trabalho na última quarta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante, na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes do município, após ser flagrado com porções de cocaína e maconha prontas para venda, além de uma quantia em dinheiro.

Ainda de acordo com a PC, também foram apreendidas drogas e uma balança de precisão no apartamento do preso. O material apreendido foi enviado à perícia, enquanto o suspeito está à disposição da Vara Criminal. A coorporação não sabe informar se o homem já foi encaminhado ao sistema prisional.