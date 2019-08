Recuperado, Chiquinho reforça o Vitória contra o Operário-PR

O Vitória ganhou um reforço para o jogo contra o Operário-PR, sábado (24), às 16h30, no Barradão. Recuperado da lesão muscular que o tirou das últimas duas rodadas da Série B, o lateral esquerdo Chiquinho está novamente à disposição.

"Foi uma semana intensa de treinamento para estar 100% para esse jogo contra o Operário. Ficar como torcedor é bem mais difícil, a gente sofre porque quer ajudar. Graças a Deus já estou recuperado, à disposição do professor e apto a jogar", garantiu o jogador, que não revelou se será titular e em qual posição o técnico Carlos Amadeu pretende utilizá-lo.

"Ainda está em dúvida. Não sei onde vou jogar, se vou começar jogando, se vou começar no banco. Importante é estar à disposição e 100% para ajudar", disse. "Hoje eu não tenho preferência de posição, o que importa é ajudar o Vitória. Onde o professor Amadeu optar, eu vou jogar".

Algumas vezes improvisado no meio-campo pelo ex-técnico Osmar Loss, Chiquinho foi escalado na lateral esquerda na estreia de Carlos Amadeu, quando se machucou e ficou apenas seis minutos em campo. De fora, ele viu o Leão vencer o Paraná por 2x0, no Barradão.

Chiquinho não é a única novidade. O atacante Wesley também está de volta após cumprir suspensão. O meia Nickson, recuperado de contusão, está entre os 23 relacionados para o jogo.

O elenco rubro-negro iniciou a concentração logo após o treino realizado na Toca do Leão na manhã desta sexta-feira (23). A atividade foi fechada à imprensa.

Carlos Amadeu não revelou o time que entrará em campo, mas sinalizou que pode poupar atletas contra a equipe paranaense. A 18ª rodada é a penúltima do primeiro turno da Série B. Com 18 pontos, o Vitória ocupa a 14ª posição. Após dois triunfos e um empate em sequência, a partida é encarada como decisiva para manter a reabilitação do Leão no campeonato.

"Treinamos essa semana para buscar a vitória contra o Operário e terminar o primeiro turno na metade da tabela, para depois pensar no grupo lá de cima. Temos que encarar esse jogo como decisão. Fizemos um bom jogo contra o América-MG, mas a vitória não veio. Agora, temos que pontuar contra o Operário para continuar nessa sequência de bons jogos no campeonato", afirmou Chiquinho.

Confira os 23 jogadores relacionados:

Goleiros

12 Martín Rodríguez

1 Ronaldo

Laterais

2 Matheus Rocha

28 Van

6 Capa

23 Chiquinho

Zagueiros

37 Bruno Bispo

14 Everton Sena

40 Ramon

Volantes

5 Baraka

17 Gabriel Bispo

16 Léo Gomes

15 Lucas Cândido

8 Marciel

32 Rodrigo Andrade

Meias

10 Felipe Gedoz

26 Ruy

40 Nickson

Atacantes

9 Anselmo Ramon

33 Eron

19 Jordy Caicedo

98 Thiaguinho

99 Wesley