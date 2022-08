Recusado por funerárias, corpo de autor de massacre em escola ficou um mês abandonado

O corpo de Salvador Ramos, de 18 anos, ficou abandonado durante um mês em um necrotério dos Estados Unidos porque as funerárias da região se recusavam a recebê-lo. O rapaz é o autor de um massacre na escola Elementary School. 19 crianças e dois adultos foram mortos.

Após o ataque, que aconteceu em 24 de maio, Ramos foi baleado e morto por policiais. Após três semanas e meia, o corpo ele foi cremado na cidade de San Antônio, contou o jornal Houston Chronicle.

"As funerárias da cidade disseram: 'Não queremos lidar com ele'. Eu tive que guardá-lo por três semanas. Enquanto os funerais das vítimas estavam acontecendo, eu ainda estava lidando com o que fazer com ele", comentou o legista Eulalio Diaz Jr.

Por outro lado, duas agências funerárias cobriram os custos dos funerais daqueles que foram mortos no ataque a tiros na escola.

Taylor Michelle Massey, diretora da funerária Rushing-Estes-Knowles, confirmou a recusa ao "Houston Chronicle" por respeito às famílias das vítimas que Salvador matara.

"Todos os nossos funcionários cresceram no condado de Uvalde e frequentaram a escola no condado de Uvalde e acreditam que todos merecem um serviço funerário digno e respeitoso. No entanto, nas semanas que se seguiram ao ataque de 24 de maio, estávamos cuidando de 17 famílias no que provavelmente é o momento mais difícil de suas vidas. Naquelas circunstâncias, não achamos que seria apropriado ou do melhor interesse das famílias pelas quais cuidávamos ter a custódia dos restos mortais do indivíduo que lhes causara dor", explicou ela.

Salvador sofreu bullying enquanto cursava o ensino médio e tinha dificuldades em se relacionar com os colegas de turma, afirmaram ex-colegas e familiares. Alunos da Uvalde High School afirmaram ao "New York Times" que o jovem tinha poucos amigos e frequentemente faltava às aulas. Mia, prima do autor do massacre, contou ao jornal "The Washington Post" ter presenciado o atirador sendo alvo de piadas por conta de ter gagueira, enquanto ambos cursavam o ensino fundamental.