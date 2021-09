Rede Bahia investe na transformação digital dos seus processos em parceria com a Oi Soluções

A Rede Bahia, conglomerado empresarial formado por 14 empresas, é cliente da Oi Soluções há mais de 20 anos e vem investindo em novos serviços de TIC desde 2018 para reduzir custos, otimizar processos e remodelar sua infraestrutura. A Oi Soluções é a provedora e integradora de soluções digitais da Oi para o mercado corporativo e dispõe um portfólio completo e integrado de TICs com o objetivo de auxiliar as empresas na jornada da transformação digital.



A sinergia entre a Oi Soluções e a Rede Bahia resultou num novo modelo de atuação do grupo com upgrade dos serviços de telecom e de TI com foco em Segurança, Gestão de Serviços Integrados e Serviços Profissionais, permitindo uma redução de custos operacionais de cerca de 15% ao ano.



“Decidimos investir em novas tecnologias da Oi Soluções não só para reduzir custos, mas também para usufruir da evolução que a tecnologia proporciona. A Oi Soluções sempre prezou pela qualidade da entrega e suporte dos serviços oferecidos, permitindo que nossos gestores e equipe técnica da Rede Bahia direcionassem forças para a reestruturação da empresa que estava acontecendo e transferissem serviços essenciais para um único fornecedor confiável. A intenção era de gerar valor aos nossos negócios, afirma Romildo Fausto, CTO da Rede Bahia.



Em se tratando de Gestão de Serviços Integrados e Serviços Profissionais, a Oi Soluções disponibiliza equipes multidisciplinares que atendem as necessidades de Service Desk e operação de campo de microinformática e infraestrutura da Rede Bahia, para que a empresa possa focar nas atividades fins do seu negócio.

Parceria e confiabilidade foram determinantes para o progresso de cada passo fundamental no processo de transformação digital da Rede Bahia. “Num cenário desafiador e com grandes transformações, torna-se cada vez mais sinérgica a busca de parceiros estratégicos que possam proporcionar qualidade, segurança e ganho de escala em serviços integrados. Este projeto reafirma a confiança na Oi Soluções. Se por um lado, amplia e potencializa um portfólio de serviços contratados, por outro, destaca-se pela atuação de uma equipe comercial que conhece e vivencia o negócio do cliente, permitindo a construção de soluções customizadas que geram valor e proporcionam novos negócios para ambas as empresas”, ressalta Fausto.

“No grupo Rede Bahia, temos um perfil de serviços sendo prestados totalmente aderentes ao que a Oi Soluções está buscando de posicionamento no mercado, ser o principal integrador de TIC dos nossos clientes, provendo soluções fim-a-fim e gestão unificada”, ressaltou Ricardo Freire, Diretor de Oi Soluções.

Ricardo Freire, Diretor de Oi Soluções (Foto: Divulgação)

A Oi Soluções possui 452 clientes na Bahia, de diferentes verticais de atuação e investiu 356 milhões no estado em 2020. A Oi Soluções tem portfólio completo e integrado de Segurança, Cloud, Colaboração, IoT, Big Data & Analytics, Aplicações Digitais e Serviços Gerenciados, além de dados, internet e voz via fibra ótica. Com presença nacional e atuação de forma regionalizada para atender as demandas específicas de cada mercado, o B2B da Oi está presente nas maiores empresas públicas e privadas do país. São mais de 1.500 executivos para atender exclusivamente o segmento corporativo, sendo a carteira de clientes composta por 45 mil empresas dos mais variados setores.